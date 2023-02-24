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【康泰清盤】旅監局：康泰未能提供服務個案共300宗　當中30宗申請旅業賠償基金

社會 17:02 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（陳麗娜攝）

康泰旅行社去年10月底因資不抵債啟動自動清盤程序，旅行社向旅遊業監管局提交了300宗未能提供服務的個案，至今該局只接獲30宗求助，要求申請因旅行社倒閉而損失外遊費的特惠賠償，但基於旅監局仍未從旅行社搜集所有個案的資料，因此未有個案獲賠償。

旅監局去年獲政府撥款6,000萬作人才培訓，旅監局舉行傳媒茶聚時表示，第一期計劃主要透過以實報實銷方式， 資助導遊或領隊參加考試，持續進修和修讀特別證書， 涉款4,500萬；下階段將會向其他業界持份者提供培訓，包括培訓懂得外語的導遊。

根據《旅遊業條例》，持牌旅行代理商負有法律責任，就該代理商已收取的每筆外遊費，向旅遊業賠償基金供款，雖然徵費已由2009年7月3日起暫停徵收，但昔日徵費滾存的資金達6.5億元，有旅行社建議動用基金以支援業界渡過疫情下的難關。旅監局指，法例訂明印花徵費只供賠償用途，加上各持牌旅行代理商意見不一，部分大型代理商反對，強調面對疫症如此巨大的經濟難關，一定需要政府介入才最有效幫助業界。

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記者：陳麗娜

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裁員 疫情 導遊 旅監局 代理商 康泰旅行社

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