【唱作王子】首踏紅館遺憾嫲嫲未能親睹　馮允謙曾歷低潮一度想轉行

▲ 馮允謙自覺這兩年有不少經歷，更明白愛和失去的感受。（攝：黃建輝）

「唱作王子」馮允謙（JayFung）出道12年，將於3月舉行紅館演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 2023》，3場門票銷情理想，讓首度踏上紅館的他鬆一口氣。身在加拿大的家人和女友，到時都會來支持Jay Fung的第一次，惟他心底裡的遺憾，是一向痛錫自己的祖母，在疫情期間不幸離世，無法看到他終於有個人演唱會的成就。



在2011年參加《超級巨聲3》人行的馮允謙，唱作才華近年漸受認同，在樂壇頒獎禮的成績亦亮眼，出道12年方擁有首次紅館演唱會，他沒有覺得遲或早，相信現在才是最適當時機。「如果早兩年開演唱會，未必是最好狀態，當時仍對自己欠信心，害怕唱錯歌詞、走音，未能完全享受表演，現在才會很自然地做自己。」

他在一歲半時隨家人移民加拿大，父母兄弟至今仍住在加國，今次亦會特地回港欣賞他的演唱會。Jay Fung也透露會把舞台設計得像一個家，裡面有不同的房間，代表他不同的音樂風格，就像回顧自己的成長經歷。

▲ 問到養聲心得，Jay Fung分享平時喜歡喝羅漢果水及蜜糖檸檬水。（攝：黃建輝）

問到養聲心得，Jay Fung分享平時喜歡喝羅漢果水及蜜糖檸檬水，最重要是要早睡。

寫歌送給天上嫲嫲

說到音樂的薰陶，馮允謙指兒時可說由爸爸啟發。他憶述：「那時爸爸要在香港工作，很少留在加拿大，每次掛念父親，就會聽他留在家中的錄音帶，如張學友、梅艷芳、周華健等，所以自己寫歌都有很pop的一面；至於讀書時就會聽很多Blues、R&B，創作上是中西合壁。」

Jay Fung童年時因父母常出外工作，主要由其嫲嫲湊大，故婆孫感情十分好，後來他獨自來港發展，仍常會打電話給嫲嫲談話。「她在電視見到我唱歌，常讚我好叻仔，有段時間我沒有工作，但她會鼓勵我，自己講過，如果有日開到演唱會，要請嫲嫲來看，親自唱歌給她聽。」

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過去幾年疫情期間，在港生活的馮允謙，未有機會返加拿大探家人，早前祖母因病過身，令他大受打擊。「自己近年在事業上開始有點成績，更有機會舉行演唱會，可是嫲嫲卻沒有機會看到，這成為自己很大的遺憾。」因此他在新碟中《Love & Loss》中，特別寫了一首《給缺席的人唱首歌》，送給在天上的嫲嫲。

任《造星V》評審

入行12年，馮允謙也經歷過低潮．2017年他跟前唱片公司合約完結，因經歷一年零工作日子。「那時是事業空白期，工作步伐完全停頓，沒有收入，都一度掙扎是否要繼續，還是返加拿大搵工，幸而最迷失時，遇到現時的唱片公司，讓我有多一次機會，當時覺得只要仍可以出碟，便已經很開心，更不敢去想有一日可以有自己的演唱會。」

▲ Jay Fung夥同韋羅莎、陳蕾及陳健安任《全民造星V》導師。

近日馮允謙正為《全民造星V》擔任導師，問到他對參賽者的心得，Jay Fung坦言就是要對演出認真。「因為我這11年在這行的經歷，深感對待自己的工作，一定不能抱以輕心，作為導師，我願意分享自己的所有的演出經驗，也不會太過嚴苛，但若然參賽者沒有交出認真的態度，我就一定會生氣。」

馮允謙以他走過低潮的感受，明白到「認真」是這行的金口良言。

最新影片：

化粧：: Evelyn Ho

髮型 : JamieLeeHair

造型 : Matthew Chan

服飾： Marimekko 、Gucci、Christian Louboutin

記者：區家歷