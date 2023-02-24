【工程事故】茶果嶺隧道工程出現泥水噴泉　政府稱不影響安全

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立法會議員何俊賢去信土木工程拓展署，要求解釋T2主幹道及茶果嶺隧道工程事故。據其了解，於2月18日，T2主幹道及茶果嶺隧道工程於鑽挖隧道期間，海床疑出現破洞，令管道內材料連同海水，於距離茶果嶺海傍約20米的海面，如噴泉般噴射，相信對當區水域、漁業等造成嚴重污染。

「中科監察」主席潘焯鴻認為，隧道鑽挖經過滿布裂紋的天然石層，建造時向內或向外夾雜泥石漿漏失其實並不罕見。不過今次事件，顯示隧道鑽挖機經過的路徑可能對海面船隻和人員活動造成危險，應該畫出禁止進入區域及作出適當警告。

他相信今次事件是隧道建造常見意外，料人為過失並非主因。

土木工程拓展署回覆查詢時指，事發於今年2月18日早上10時許，署方當時正於茶果嶺海旁對出約50米，海床以下16米至30米位置，進行T2主幹路及茶果嶺隧道項目隧道建造工程。初步相信噴出的泥水，是從鑽挖機附近一個垂直已灌漿回填的早期地質探孔滲出，導致事故。

工程團隊已經即時啟動風險管理應變措施，包括安裝隔泥幕圍封有關範圍，以防止泥水擴散，並適當調控隧道鑽挖機。

署方表示，泥水滲出於短時間內已經停止，海面情況亦已於當天中午前回復正常。署而方正與工程團隊詳細審視跟進工作，同時亦已安排環境小組到場抽取海水樣本進行檢測，並會再次檢視其他探孔的位置，以加強風險管理工作。

署方強調，有關情況只會對建造工序造成短暫影響，並不會影響隧道結構安全。

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記者：陳梓蔚