【育兒心得】金融媽媽轉攻輔導當心理治療師　開拓母職顧問助媽媽走出情緒低谷

▲ 女兒出世後，藍穎嘉體會做母親的壓力，於是開創「母職顧問」服務，幫助媽媽解決育兒煩惱及提供輔導。（被訪者提供）

女人唔易做，做媽媽就更難，須承受精神及生理壓力，情緒難免受影響。一年多前成為人母的藍穎嘉（Janice），深感媽媽面對不同挑戰，於是從金融業轉職成為心理治療師，還專注做「母職顧問」服務，幫助媽媽解決不同的困擾，包括工作、人際關係、家庭和自我價值等，帶她們走出情緒困局，享受做媽媽的角色。

在澳洲大學修讀心理學及社會學的Janice，2006年畢業回港尋找工作，由於當時年紀小缺乏人生閱歷，她認為做輔導會缺乏說服力，於是決定先累積工作經驗。

後來在一間大型金融公司做臨時行政工作，3個月合約完結，因工作表現好獲上司賞識轉為長工，由財經分析員開始做起。

職場發展理想，但工作壓力及工時長，對於當時已婚並計劃做媽媽的Janice，似乎並不適合，由於她讀心理學出身故決定進修，半工讀選修心理輔導學碩士課程，還跟隨精神科醫生臨床實習。隨後更進修多個專業課程，包括靜觀及藝術治療等，並成為英國註冊遊戲治療師。

▲ Janice是獲認證的母職生涯顧問，除了引導女性由孕期開始的母職期，也為準媽媽、母親和適應父母身份的夫婦提供心理健康教育和輔導。（湯致遠攝）

經歷大女百日哭

她於2021年誕下女兒，成為母親後更有新體會。「我當時有請陪月，主要職責是照顧女兒，並沒有特別關注我。」當陪月離去，她更變得手忙腳亂。「女兒在出世頭兩個月，每晚哭不停，不知甚麼原因，我想這是中國人所謂的百日哭吧，當時我晚晚無覺好瞓，相當痛苦。」

睡眠不足以致影響情緒，身為專家的她亦難敵初為人母的身份變化，並留意到社會對母親的支援不足，於是在2021年於網上推出「母職輔導」服務，支援母親面對各種問題，如自信心低落、壓力、抑鬱、焦慮或事業發展等。

▲ 女兒出世後，藍穎嘉體會做母親的壓力，於是開創「母職顧問」服務，幫助媽媽解決育兒煩惱及提供輔導。（被訪者提供）

她解釋「母職輔導」概念，是源自70年代人類學家Dana Raphael提出的Matrescence（母職期）。「意指當母親誕下孩子後，所有人只聚焦於孩子身上，其實媽媽由懷孕至生產，在身體、賀爾蒙、情緒及心理上都有轉變，加上社會對母親角色的期望，令媽媽面對龐大壓力。其實，每個人都經歷青春期、更年期，但母職期卻較少醫學研究及備受忽視。」於是，Janice希望憑自己的專業，為媽媽提供情緒輔導服務。

媽媽面對的3大挑戰

Janice直言，媽媽在母職期經常遇到不少困難。「首先是媽媽的期望，對自己身份及孩子的預期有落差，會有失望及擔心，經常質疑自己做得未夠好。其次是跟家人產生的矛盾，跟丈夫及『四大長老』在育兒上出現摩擦，影響感情。最後是媽媽存有內疚感，當自己享受me time時，便感覺在犧牲親子時間。」

面對種種育兒挑戰，Janice為媽媽進行不同的輔導，當中有不少難忘的個案。「有位育有一對仔女的在職媽媽，大仔很易湊，未足1歲的細女卻相反，每晚必定紮醒大哭，影響全家人的作息生活，媽媽會情緒失控向女兒怒吼甚至想郁手打她，媽媽感事態嚴重希望我幫她改善壞脾氣。我便問她的憤怒指數，10分最高，她說有8分，跟她曾試過差點被車撞到，痛罵司機的嬲怒度一樣，媽媽當刻明白向女兒動怒的情緒並不理智。」

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這位母親每晚放工回家會親自湊仔女，不會假手於人。「她事事攬上身，原意想增加育子時間卻弄巧反拙，反而壓力爆煲，情緒失控影響親子關係。於是我向媽媽提出一些建議，包括出現負面情緒時，要立即離開現場冷靜。同時亦要給自己空間，把一些育兒工作交給別人，讓自己享受休息時間。」

Janice亦提到一些全職媽媽計劃重返職場，卻面對困難。「有位媽媽因經濟所需要尋找工作，但卻意外懷有第二胎，當朋友知道她懷孕時不停恭喜，這時她很自責及苦惱，因想過打掉孩子。後來我為她在職場上進行詳細分析及找出明確方向，提議可找短期合約工作，誕下孩子後便可親自照顧，媽媽接納意見，情緒也得到改善。」

非主導式教學法

其實，Janice也正面對職場抉擇，現在正跟一位新加坡籍媽媽籌備一個網上親子平台，專為亞洲媽媽提供育兒資訊，原本計劃今年推出，但因意外懷孕要把計劃放慢發展。她說：「做媽媽並沒有100%的控制權，因隨時隨地有不能預期的事情發生，不過只要積極面對及解決，便可達至家庭及事業平衡發展。」

▲ 女兒從playgroup中，學識不少新事物。（被訪者提供）

身為在職媽媽的Janice，不用工作的時間便會陪伴21個月大的女兒，帶她上Playgroup及運動班。至於教養之道，她會採取非引導式方法。「我小時候，媽媽教我畫畫及寫字，會把筆放在我右手，這個是引導式做法，我教女兒則把筆放在中間，讓她自行選擇用左或右手，不會規管，任由她發揮。另外，我為女兒購入大量童書，但她卻不感興趣，我沒有強迫她，反而她有興趣看電視，其實節目也有很多知識，故此我便由她看。」

至於身為母職顧問，Janice有沒有育兒困難呢？「每個媽媽都會遇到問題，我當然亦不例外。女兒的個性是我預期以外，她間中會out of control，較為男仔頭。其實每個孩子都與別不同，育兒沒有一套必勝方程式，我不會給自己壓力，間中更會放空，做一些靜觀練習放鬆心情。」

記者：招美寶

