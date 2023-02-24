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【消費情報】vitra. at kapok搬遷大減價　瑞典Vitra經典傢俬罕有半價清貨

休閒消費 17:58 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

vitra. at kapok現正進行搬遷大減價，不少經典設計的家品減至半價，日期至3月15日。（攝影：何偉雄）

這3年疫情對於開設實體店的零售商來說是漫長的冰河期。於2021年首次進軍傢俬界的Kapok來說又何嘗不是？

當時他們在尖沙咀開設vitra. at kapok，為港人帶來瑞典Vitra設計工作室的家品，今天他們罕有地進行大減價，究竟是搬遷？還是結業？答案其實都不重要，最重要是大家以「筍價」購買到一些經典傢俬。

經典設計的家品從來都有市場，特別是一些來自歐美的designer chair，更是不少年青人自住或置業後樂於入貨的頭號目標，原因是設計簡約耐看，同時放在家居又能夠彰顯到個人品味。

但問題是往往可以稱得上為經典傢俬，又或是來自歐美的designer chair，身價絕不便宜，而且在減價期間亦甚少將它們列入減價範圍內，當中永遠「企硬唔減」的表表者，就一定要數到來自瑞典的家品品牌Vitra。

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Vitra產品厲害的地方在於無論你對designer chair的認識有多深，甚至幾乎一竅不通，但總會在過去的生活中曾經看過、又或是接觸過，因為它們不少產品幾乎全都是在傢俬界裏擁有「神級」地位的大作，例如呈流線型設計的Panton椅子、以大象為設計靈感的Elephant Stool、又或是被港人稱為木塞椅的Cork Family等。

因此，適逢是次vitra. at kapok來到搬遷大減價，不少vitra家品都以大幅度減至半價清貨，對於一直以來因為對歐美designer chair售價高企而裹足不前的年青人，這一次可以說是非出手不可的機會了。

產品查詢：2129 0020

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