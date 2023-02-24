【請1日假去旅行】《中華小姐》復辦余思霆分享選美貼士　戴祖儀韓國購限量版手袋

▲ 余思霆和戴祖儀分別受訪。（陳詠琪 攝）

TVB新節目《請1日假去旅行》今日（2月24日）在電視城舉行記者會，參與主持是次節目周奕瑋、麥美恩、戴祖儀、李芷晴、何沛珈、余思霆出席活動。

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節目計劃到訪一間未曾有電視台拍攝過的酒吧，余思霆跟TOPick說：「我也未去過，從網上的照片所見，它是一間裝修很特別的酒吧，很期待可以去。」被問到會否於節目中穿三點式，她回答：「我會去北投浸溫泉，亦會去滑水，最近天氣比較凍，未知會穿甚麼服裝。」

談到TVB即將復辦《國際中華小姐競選》，身為師姐的余思霆分享參賽貼士：「因為停辦了數年，今年可能會比較特別，佳麗亦可能會比較緊張，對上一次已經很久之前，放鬆當去學習，不要當成是去比賽的心態，學盡能吸收的事物，專心去做要做的事，Focus在比賽上，放鬆心情、不要緊張。大家這麼久沒出過國，應該都是興奮的。」

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戴祖儀赴韓國

節目中跟麥美恩一起到韓國的戴祖儀被爆於當地花費了3萬多港元購買限量版手袋，問到戴祖儀是否準備充足才出發？她表示：「其實真的沒有特別準備，不過我都是裝備型的人，通常都會帶多少少以防不時之需，所以便變了買突了。」

眼見身旁的李芷晴和何沛珈於泰國以性感泳裝示人，戴祖儀亦不甘示弱道：「出道之後都未試過（泳裝），甚麼也想試試。如果再次跟Mayanne，大家應該都不想再看我們穿羽絨，會想有些突破，就建議不如去一些夏天的地方。日本浸溫泉、台灣滑水我們也可以的。」

她又謂：「去遠點也可以，可以去亞馬遜森林，和Mayanne一起享受森林的奧秘也很好。」

有長腿女神之稱的戴祖儀大方分享護腿心得，「可能因為我走路太多，就如韓國這個Trip，我們是每天走萬幾兩萬路，平時在香港也是經常走路，對腳就是要走得多，線條便會好看一點。」

她又分享護膚秘訣，「一開關便去日本、韓國，自己看網上評論後買了很多護膚品，不停地試，所以最近皮膚也好了。女生真的需要懂得保養，貼士就是要了解自己皮膚的性質，油性、乾性還是混合性，不能聽別人說好就去買，要選擇自己適合的。」

記者：梁樂欣