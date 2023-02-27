【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞

▲ 周奕瑋（Jarvis）與陳嘉慧（Erica）因拍攝TVB新節目《請1日假去旅行》而傳出緋聞。

TVB新節目《請1日假去旅行》日前在電視城舉行記者會，參與主持是次節目周奕瑋（Jarvis）、麥美恩、戴祖儀、李芷晴、何沛珈、余思霆出席活動。

Jarvis接受TOPick訪問分享今次拍攝的感受，又談及跟陳嘉慧（Erica）之間的緋聞。

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東京精華遊

Jarvis謙稱自己不是日本通，「在香港住了那麼多年我也不夠膽稱自己是香港通，旅遊達人這稱號對我來說已經很重。跟《周遊》系列或者其他旅遊節目模式有點不同，今次會用3天時間去一個地方玩，時間比較Tight，想將最精彩的都放在此。想告訴大家，去東京玩3天也可以很滿足。」

他指：「今次回歸基本，亦是開關後第一個旅遊節目，想將這段時間最新的資訊一次過給大家一個懶人包，讓一些對東京不熟悉的人亦能了解。」

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回應緋聞

外形相襯的Jarvis和Erica因拍攝節目而傳出緋聞，「緋聞源自於一位好朋友麥美恩無事生非，她指我過往出Trip很少會Post很多相，問今次為何Post那麼多相？以前多數是自己去拍攝節目，我們是節目中唯一的男女拍檔，希望令大家熟悉日本之餘，亦製造一種CP感。」

他續說：「刻意將CP感放在節目內，幕後亦覺得畫面很和諧。不過我們只是工作上的拍檔，What happens in 東京，Stay in 東京。」

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大讚陳嘉慧

談到跟Erica合作，Jarvis謂：「以前拍《3日2夜》亦有不同的女拍檔，Erica是其中一位很快便有火花和默契的拍檔，一來大家都比較熟悉日本，而且喜歡日本，她曾於日本生活過。」

他又謂：「我和Erica可以實時同步一起給予反應，今次似一個Vlog的感覺。回港後我們都很掛住那個Trip，希望有機會可以再一起去玩。」

問到會否有機會跟Erica發展？

Jarvis直言：「始終這數年封關封了很久，事業亦有新成就，不論是工作上或旅行上對我來說都是剛剛開關，這一下開關令我想先做報復式工作，將自己所有力放在工作上，先衝這一轉再想其他。」他又說：「雖然我表面上很襯，但我們的年紀相差太遠。」

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主持台慶獲讚

不少觀眾很喜歡看Jarvis主持的節目，特別大讚他於早前《萬千星輝頒獎典禮2022》的表現亮眼，他很多謝大家給予他正評，「無論是任何類型的評語，我都會收到。就如之前做頒獎禮，其實我會看到自己有很多不足，我希望做穩了件事，出來不失禮，令大家覺得這個騷好看、精彩。」

他表示：「我會將自己的表現放得較後，不是我最想專注之餘，以我的經驗和以我的能力亦未能兼顧太多，有機會亦會想將自己的能力再表現多些，展現更多自己的個性。很開心很多朋友都有看到我的表現，給了我很多窩心的讚賞，老土一點也要說，多謝他們，但我知道自己尚有進步空間，我會繼續做好啲。」

記者：梁樂欣

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