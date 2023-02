【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞

▲ 周奕瑋(Jarvis)與陳嘉慧(Erica)因拍攝TVB新節目《請1日假去旅行》而傳出緋聞。

TVB新節目《請1日假去旅行》日前在電視城舉行記者會,參與主持是次節目周奕瑋(Jarvis)、麥美恩、戴祖儀、李芷晴、何沛珈、余思霆出席活動。

Jarvis接受TOPick訪問分享今次拍攝的感受,又談及跟陳嘉慧(Erica)之間的緋聞。

【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞 Mayanne晒戒指揭曉送花人

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

東京精華遊

Jarvis謙稱自己不是日本通,「在香港住了那麼多年我也不夠膽稱自己是香港通,旅遊達人這稱號對我來說已經很重。跟《周遊》系列或者其他旅遊節目模式有點不同,今次會用3天時間去一個地方玩,時間比較Tight,想將最精彩的都放在此。想告訴大家,去東京玩3天也可以很滿足。」

他指:「今次回歸基本,亦是開關後第一個旅遊節目,想將這段時間最新的資訊一次過給大家一個懶人包,讓一些對東京不熟悉的人亦能了解。」

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧介紹東京新景點 Jarvis:好似拍日劇咁

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

回應緋聞

外形相襯的Jarvis和Erica因拍攝節目而傳出緋聞,「緋聞源自於一位好朋友麥美恩無事生非,她指我過往出Trip很少會Post很多相,問今次為何Post那麼多相?以前多數是自己去拍攝節目,我們是節目中唯一的男女拍檔,希望令大家熟悉日本之餘,亦製造一種CP感。」

他續說:「刻意將CP感放在節目內,幕後亦覺得畫面很和諧。不過我們只是工作上的拍檔,What happens in 東京,Stay in 東京。」

最新影片推介:龔嘉欣專訪

大讚陳嘉慧

談到跟Erica合作,Jarvis謂:「以前拍《3日2夜》亦有不同的女拍檔,Erica是其中一位很快便有火花和默契的拍檔,一來大家都比較熟悉日本,而且喜歡日本,她曾於日本生活過。」

他又謂:「我和Erica可以實時同步一起給予反應,今次似一個Vlog的感覺。回港後我們都很掛住那個Trip,希望有機會可以再一起去玩。」

問到會否有機會跟Erica發展?

Jarvis直言:「始終這數年封關封了很久,事業亦有新成就,不論是工作上或旅行上對我來說都是剛剛開關,這一下開關令我想先做報復式工作,將自己所有力放在工作上,先衝這一轉再想其他。」他又說:「雖然我表面上很襯,但我們的年紀相差太遠。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

主持台慶獲讚

不少觀眾很喜歡看Jarvis主持的節目,特別大讚他於早前《萬千星輝頒獎典禮2022》的表現亮眼,他很多謝大家給予他正評,「無論是任何類型的評語,我都會收到。就如之前做頒獎禮,其實我會看到自己有很多不足,我希望做穩了件事,出來不失禮,令大家覺得這個騷好看、精彩。」

他表示:「我會將自己的表現放得較後,不是我最想專注之餘,以我的經驗和以我的能力亦未能兼顧太多,有機會亦會想將自己的能力再表現多些,展現更多自己的個性。很開心很多朋友都有看到我的表現,給了我很多窩心的讚賞,老土一點也要說,多謝他們,但我知道自己尚有進步空間,我會繼續做好啲。」

記者:梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R