【勇於突破】不怕幼教行業女多男少　港男克服文靜個性做幼稚園老師

▲ 加入幼兒教育界僅幾年的蕭梓楓，已是深受學生們喜愛的「大哥哥」老師。（湯致遠攝）

物以罕為貴，人也亦然。在本地幼兒教育界，男教師的存在屬於少數，然而這樣的情況在近幾年漸漸改變，雖遠遠未及女教師的一半，但至少讓有興趣的男性畢業生，將這一行視為可以考慮的事業，就像年輕幼教男老師蕭梓楓。

「坦白講，我並不是很早就決定要做幼稚園老師，甚或是做老師，是中六那一刻，到了不得不思考怎樣選科去鋪排日後發展時，才開始認真考慮。」

蕭梓楓指當時先找了些升學資料來研究，後來從事不同行業的師兄師姐回校分享，其中就有師姐分享自己工作的幼教行業。「那是我第一次比較深入去認識這一行，聽着聽着覺得自己也有興趣。因為覺得教小朋友很有意義，自己也喜歡和他們相處。」

初心簡單不過，但行業女多男少的極端情況也是其中疑慮。「自己上網做過資料搜集後，很快便釋除了，原來本地幼教已開始愈來愈多男性入行，亦有人當上主任甚至校長，便覺得即使作為少數性別，也不會成為阻礙，更加強了自己選擇幼教的決心。」

▲ 年資不深的蕭梓楓，在學生們眼中猶如一位親切的大哥哥。（受訪者提供圖片）

自己做好生涯規劃，家人知道後除了支持，也難免有點擔心。「父母很尊重我的意向，不過當聽到我想讀幼教，多多少少也會擔心，像是讀完會不會因為性別而難搵工？學校、家長會不會不喜歡男老師？又或是我個性比較靜，教小朋友應不應付到呢？」

自言有辦法讓孩子聽教

「我自己反而不認為是問題，因為知道自己和小朋友相處時就會開放，而且相信即使個性斯文，通過練習也可以變成活潑的老師。」單看訪問當天學生們黏着他的盛情，可想而知這位老師的魅力，父母當時的擔憂，絕不是問題。

「我想和自小的經歷有關，小時候常會和表弟妹一起玩，後來小學、中學也有照顧低年級的經驗，中學畢業後更兼職做小學補習老師。」說完即帶着自信笑容續道：「我覺得自己也算懂得和小朋友相處，而且有辦法讓他們聽教。」

過去難在幼稚園看見男老師，但這情況近年已出現轉變。

我讀幼教時那一屆約二百多人，包括我在內有十多位男學生，其實並不罕見，只是仍是少數。

梓楓笑指教授在課餘會關心他們的情況：「會問我們『埋唔埋到堆』、『啱唔啱傾』，這種關心有點搞笑但很窩心。」問他女同學對「萬紅叢中一點綠」的態度是否同樣親切，他笑言也算是：「尤其要分組時，她們會很歡迎，因為可順勢將特別任務交給我們，像是擔擔抬抬類的事，或是負責present的崗位等。」

▲ 蕭梓楓（右一）與讀幼教時期的同班男同學，是班上的少數派。（受訪者提供圖片）

撇開性別上的不同，梓楓認為自己與班上女同學的最大分別，反而是對想入行這個想法的萌芽時機。「她們很多都是早就計劃好要進入幼教界工作，這點讓我覺得很有意思。但你說是不是都有結婚甚至要養育小朋友的打算，這又不一定。」

他帶點腼腆地笑笑補充：「一來她們沒有和我討論過這方面的事，二來我也覺得老師和父母始終是兩種不同的責任，不一定做老師就會想做父母。」

▲ 職場上女多男少，蕭梓楓認為不算得是困難，反而是一種優勢和特點。（受訪者提供圖片）

儲方法應對不同學生

相比學校其他老師，梓楓明顯多一點初出茅蘆的青澀，但說起和學生的相處，卻熱烈興奮，毫不忸怩。「這是我工作的第二間學校，之前那一間做了4年。但當自己第一次以老師的身份踏入幼稚園時，就真的相當緊張。」

他笑稱因為已離開幼稚園太久，整個印象已非常模糊。「第一次入學校的經驗是實習，但那時自己對於一個幼稚園老師應有的言談、做法，還是帶着很多問號，所以比起期待、興奮，更多的是緊張，擔心自己做得不好。」

過去自己照顧或教小朋友，大多是單對單，當要面對一整班的學生，難度便以幾何級數上升。「要不斷儲方法，因為可能方法A對一些學生行得通，然後有些則要用方法B才有用，或有時要交替地運用，真的沒有一套公式可以符合所有學生，甚至是同一個人也不一定次次有效，只能一直摸索，然後儲各種方法，吸收經驗。」

梓楓直言教學幾年，接觸過一些特殊需要學生，如較普遍的ADHD（專注力不足/過度活躍症），所需要的耐性及技巧就更多。「愈教得多小朋友，就愈發現他們真的是各具獨特性，所以更要細心留意他們的需要。」

如梓楓在校內較多負責英語相關的教學和活動，需要經常設計不同的教案內容。「要多想一些有趣的環節，而且盡量能讓全部同學都能參與，因為小朋友能夠集中的時間不長，有份玩的話才會更投入。」

▲ 蕭梓楓希望能通過講故事讓學生燃起對英文的學習興趣。（受訪者提供圖片）

對學生私隱加倍謹慎

梓楓笑指小朋友的反應很多時都直接又單純，讓他的教學生活雖忙碌卻倍感治癒。

記得當時是做實習老師，因為那間學校從未有過男老師，當我出現在校內時，有小朋友直接問：『點解有個叔叔喺度？』對我是個老師覺得很驚訝，那個反應很可愛。

在老師眼裏的學生可愛活潑，在同學眼中的梓楓老師，同樣別具吸引力。「我想是因為男老師很少，所以同學仔喜歡和我一起，而且我發現也有點異性相吸的因素。」

訪問當天的拍照環節，好幾位同學團團圍住他，幾乎人人都想黏在老師旁邊的位置，看得旁人忍俊不禁。這些發自內心的喜愛之情，足見梓楓在學生們心中的特殊地位。

然而由於是男教師的身份，他對自己則有更嚴格的自我要求。「自己會更注意私隱方面，像是有些年紀小的同學，上洗手間有時需要老師幫忙，我便會請女教師協助；肢體接觸上也要留心，只有當需要安撫，或小朋友玩得開心時才會多一點。」梓楓正色補充：「這些細節需要自己時刻注意，這樣家長才會放心。」

▲ 縱然個性文靜，蕭梓楓通過努力練習，讓自己成為稱職的幼稚園教師。（受訪者提供圖片）

進入幼教行業日子不長，坦言還是處於吸收學習階段的他，分享一次深受鼓舞的家長回饋：「我多數的教學活動是講故事、唱兒歌，自己會盡量多設計有趣的細節，多花心思去演繹，希望燃起他們的興趣。」

有次一位家長告訴我：「小朋友好鍾意你講嘅故仔！」甚至回家後不斷要爸媽也講多幾次給他聽。

語畢即滿臉滿足的梓楓續道：「雖然聽起來不是一件很大的事，但對於新入行做老師的我來說，已是足夠開心的肯定。」

記者：王嵐