【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人

▲ 麥美恩（Mayanne）大談驚喜派對。

TVB新節目《請1日假去旅行》今日（2月24日）在電視城舉行記者會，參與主持是次節目周奕瑋、麥美恩（Mayanne）、戴祖儀、李芷晴、何沛珈、余思霆出席活動。

麥美恩近日被指好事近，Mayanne回應求婚傳聞，更於記者會上大騷「婚戒」。

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大晒「婚戒」

Mayanne接受TOPick訪問，談到傳聞中的「婚戒」，隨即大方展示並謂：「今日都有戴，這兩隻（戒指）都是韓國戰利品。這隻（戒指）套這隻手指靚，另一隻（戒指）適合套另一隻手指，剛剛好兩隻手指都有。估這3年大家沒看過這些新聞，本來是個驚喜來的。」

傳聞中的求婚派對，其實是驚喜生日會，她說：「爸爸、媽媽回來了，下星期飛回加拿大，他們想舉行飯局，Line-up不同的朋友問大家有沒有空，恰好夾了一天一起吃飯。去到（餐廳），都覺很大張餐桌，預感應該不止我們數個人吃飯，之後再一堆人衝入房給我Surprise。」

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揭曉送花人

Mayanne指：「他們知道我每年都喜歡收花，選了一束很美的玫瑰花給我，洛印又送了Groot給我，再加上無限的酒精，吃了一餐很開心的飯。3年未試過這個Combination，對上一次已是疫情前，加上我很久沒慶祝生日。」

她續指：「去年在我生日前一星期便取消了晚市，心是灰的，便覺得不要緊，會捱過的。今年則是報復式（慶生），Keep住有很多飯局，我覺得這刻是開心的，因為朋友都沒有放棄我。」

Mayanne坦言：「都驚喜的，現在最難就是大家都夾到一個時間，能齊人一起吃飯是很難的，這是最大的禮物，大家的時間都是很貴的，很寶貴。」

夢想的求婚

同時，她解釋相中「求婚花束」的由來：「這束花是其中一位朋友送，女生來的，她很錫我，知道Edmond（許文軒）在此，擺明是玩嘢。Edmond又玩埋一份，大家都知道我們今年有嘢玩，便一邊影相一邊笑，在想該如何起標題。『麥美恩慶祝生日』大家又玩得。」

問到夢想的求婚情境，她說：「喜歡多人的情況下求婚。有朋友笑言已將對我的慶祝驚喜推到另一個高峯，所以那位男生很慘，將標準定得很高。我喜歡人多，喜歡熱鬧。」

記者：梁樂欣