【養生湯水】老火湯藏痛風致肥陷阱　營養師推薦簡易滾湯食譜

▲ 營養師吳耀芬推薦簡易滾湯食譜。（iStock圖片）

疫情緩和後，最近都陸續相約朋友見面，交流大家的近況。意想不到的是，很多新婚朋友都不約而同道出，下班後都沒有太多時間預備晚餐，煲老火湯更是異想天開。

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很多人都有一個觀念，認為湯水煲得越久，就越有營養，所以都偏向煲老火湯。事實上，煲湯時間並不代表湯水營養越多，老火湯和滾湯都各有特色。

長輩經常都說：「多喝一碗湯水吧，營養都在湯裏，湯渣吃不完就罷了。」因為他們覺得湯渣裏並沒有營養，都跑到湯水去。這個說法其實並不正確，即使是老火湯，大部份營養依然留於湯渣。

老火湯經長時間熬製，湯渣已變得非常難咀嚼，口感亦不是一般人喜愛，因此也很少人喜歡吃老火湯的湯渣，如果滾湯連湯渣吃，營養攝取量其實會比淨飲老火湯水更高。

老火湯經長時間熬製而成，這樣會大量破壞蔬菜中的維他命C和肉類的維他命B1，減低老火湯的營養成分。再者，長時間烹調會溢出更多的嘌呤，過多嘌呤累積在身體內， 更會引起痛風和腎結石的問題，有損健康。

老火湯的味道比滾湯香甜，更能刺激食慾，改善胃口。老火湯的烹調過程中，氨基酸和核苷酸等物質於我們口中有鮮甜的味道，對於增重或食慾不佳的人士來說，的確是好幫手，胃口大增。反之，對減肥人士來說，可能會引致反效果。

滾湯推介：蕃茄粟米蛋花湯

材料：

蕃茄 3-4個

粟米 1條

雞蛋 2隻

鹽 少許

製作方法：

1. 蕃茄洗淨切塊，粟米沖洗後切成件

2. 雞蛋打匀備用，可考慮加入嫩豆腐或瘦肉片

3. 煲一鍋滾水，水滾後加入蕃茄及粟米，再滾起時轉中火，（如有豆腐或瘦肉加到鍋裏），煲大約15-20分鐘。

4. 最後加入鹽及雞蛋，煮大約2分鐘即成。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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