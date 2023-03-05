【人犬情深】男子心臟病發住院3天　忠犬病床陪伴憂心忡忡不願離開

▲ 主人因病入院，忠犬24小時守候在旁。

「狗是人類最好的朋友」，這句話並不是人類的一廂情願，而是從事實可以印證到。美國一名男子因病入醫院接受治療，本該是令人十分煎熬的過程，但他有忠心的愛犬拉布拉多24小時陪伴，一切的痛苦都被甜蜜的愛蓋過，最後他病情轉好後，更拖著愛犬離開醫院。

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綜合外媒的報道，該名男子名布賴恩‧本森（Brian Benson），來自美國曼哈頓。他現年五十多歲，35年來的生活都奉行健康的指標，包括健康飲食、接受拳擊訓練、參加跑步比賽等等。

但不幸地，布賴恩今年一月時被確診患上心肌病。醫生告訴他這個情況十分嚴重，而成因可能是他遺傳了家族性心臟病的基因有關。布賴恩表示在醫院做了3天的全天候檢查，他感慨道，

痛苦的現實是，有時無論你多麼努力，你都無法戰勝你的基因。這幾乎就像試圖逆流而上，付出最少或有限的最大努力。

上天關了你一道門，卻也會為你開一扇窗。布賴恩慶幸在這艱辛的過程中，找到令他感恩的事，

我非常幸運並感激更多的事情：朋友、家人，當然還有我的小男孩Magnus(馬格努斯)。

布賴恩表示，朋友盡力提供一切的幫助，兩名女兒也陪伴著他。更難得的是，他6歲的服務犬馬格努斯，被准許在醫院陪伴他渡過難熬的時光。

從布賴恩發佈的影片中可見，不論他做檢查、抽血打針又或食飯，愛犬也目不轉睛地望著又或整個狗身躺在布賴恩身上，彷彿告訴主人「不用怕，有我在。」

布賴恩被醫護推著入檢查室做治療時，愛犬更憂心忡忡的緊跟著在後面，整個神態透露著無限的擔心。布賴恩在帖文中深情向愛犬告白，

他(牠)讓我放鬆下來，讓我從目前的情況中解脫出來。他知道什麼時候該擁抱，什麼時候該變得有點『愚蠢』。他讓醫務人員微笑，也讓我的女兒們保持冷靜。我愛這隻狗勝過他所知道的。

此令人溫暖心窩的影片，得到近18萬個「心心」，有網友留言心被融化了，也有人表示羨慕想要一隻「毛孩」朋友，「我們愛你馬格努斯，你真的是一個特別的小男孩，希望你一切安好。」﹑「這讓我想去我去年過身的狗狗……」﹑「你的狗狗對你的好，只因為你先給牠無盡無限的愛。」

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責任編輯︰王明芳