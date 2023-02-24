【廉政狙擊】方力申晒與胡定欣逾20年前舊照　爆隊友對女方有興趣

▲ 小方與定欣真係好老友。

TVB劇《廉政狙擊》播得如火如荼，當中視后胡定欣演「屠敏」亦正亦邪的角色，一直背負沉重的包袱，即使她多年後重遇自己的弟弟及兒時的好友，為了進行復仇大計，不能與他們相認，一直要忍耐，內心需要相當強大。

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自認入行最傷痛的角色

難怪定欣直言角色甚有發揮，更是她入行以來演過最苦最傷痛的角色：「呢個角色性格好多時都需要忍耐，因為咁先可以達到佢嘅終極目的，就係討回公道。最難亦係忍耐，因為過程入面佢會遇到好多刺激到佢嘅嘢︰例如要忍住啲壞人忍到最後一刻，同埋面對失散多年嘅至親，明明見到佢哋都不能相認，呢啲感覺係幾辛苦嘅；加上角色嘅過去好沉重，自己作為觀眾去睇都感受到好多傷痛。」

▲ 定欣話係入行以來最傷痛角色。

定欣做小方後母

劇中她演昭強集團老闆「屠敏」盡顯霸氣，每次一出場都帶有「超強氣場」，加上其出色演技，完全是入型入格。

而且，在劇中她還有一名繼子，那就是方力申，今次小方再次飾演二世祖，劇情講到小方不喜歡定欣，日前二人一出場即上演鬧交戲，小方不服定欣，並連番惡言相向：「同你同車呀？我驚我會嘔呀！」「你又喺度扮老母教仔呀？」「唔使再喺度扮慈母喇！我老豆死咗好耐喇，唔需要你喺度代佢教仔呀！」令觀眾大讚精彩。

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小方與定欣識於微時

現實中其實二人只相差一歲，42歲的小方比41歲的定欣大1歲。雖然戲中二人不和，但實質他們相當老友，更識於微時，相識近25年。

今日（2月24日）小方大晒與定欣逾20年前的舊照，與現時對比，相中所見，他們的樣子相當清澀，不過與現時沒有甚麼變化，而小方更搭着定欣膊頭，可見當年二人已經好老友。

小方留言：「大家最近有冇睇廉政狙擊入面，我呢個衰仔邦少同我同年出世嘅繼母不停鬥嘴鬧交呢？其實我同定欣早在16/17歲就已經認識，而我第一次入電視城做觀眾就係支持定欣參加『全球華人新秀歌唱大賽』。」

他續說猜不到首次合作對方做自己「阿媽」：「估唔到隔咗咁耐我哋先有機會合作做戲，佢仲要做我阿媽，真係有冇攪錯（佢講but我心裏暗喜）。記得我哋拍嘅第一場戲，我嘅第一句同佢講嘅對白係：『八婆！』老友呀老友，我永遠都會記得我哋第一次合作有幾咁愉快。大家都冇整過容，仲認到。」

▲ 二人識於微時。

小方爆隊友對定欣有興趣

定欣亦有回覆表示：「真係有無搞錯，16/17嘅時候嘅我哋，點會估到20幾年後我哋會合作拍劇，我仲做你後母，今天嘅小方已經同以前好唔同，你真係有好大嘅改變！唔知下一次嘅合作又會係點呢？最緊要係友誼永固。」

之後小方作狀「投訴」對方：「我冇咩改變，我仲係游緊水，比緊賽；改變係妳，已經唔係好似以前咁入場撐我喇！」

定欣再表示：「以前你唔講嘢，好！你下次比賽一定撐場！」

最好笑的是林盛斌又「搞搞震」問小方當年有否追求定欣，誰知小方否認追求對方，更爆出反而其隊友對女方有興趣：「係我隊友對佢好有興趣。至於佢哋有冇野，你問佢。」認真搞笑！

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