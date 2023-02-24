【蔡天鳳碎屍案】村民透露案發前重要疑點　消息：28歲女模遭碎屍放雪櫃

▲ （曾秋文攝）

大埔龍尾村發生兇殺案，據了解，死者為周二失蹤的28歲女模特兒蔡天鳳，她於2月21日下午2點15分失蹤，最後於大埔科進路露面後不知所蹤。

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另外，有龍尾村村民表示，在本周三深夜10時許，聽到一名年輕女子與男子發生激烈爭執，而且持續一段頗長的時間，由於太嘈吵，未能聽到爭執內容。

龍尾村村民張先生表示，肇事村屋地下空置了一段時間，但一星期前有人駕駛了一輛中港車牌的七人車並在上址出入。村民都覺得可疑，因為七人車停泊的位置是村內通道而且七人車泊緊村屋門口只相隔幾尺，但未見有人出入。張先生記得，七人車在星期二或星期三下午曾經開動過，但看不到司機樣貌，他表示村內治安一向良好， 村民對兇案都表示震驚。

TOPick記者到現場了解情況，據現場消息指出，屍體被發現時被碎屍，部份殘肢放村屋內的雪櫃中。現場所見，有數十名警員在現場協助調查，有警員搬運物資到懷疑兇案現場搜證、身穿白袍探員入單位調查、亦有警員翻查村內垃圾桶搜證。

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記者：曾秋文