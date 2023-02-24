  • 22°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 20:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【迪士尼優惠】春日購物節首日舉行　有網民表示「排到懷疑人生」

社會 19:09 2023/02/24

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（香港迪士尼樂園官網圖片）

香港迪士尼樂園推出「奇妙處處通」春日購物樂2023，於今日（24日）起於「展藝館」舉行。春日購物樂的部分精品低至2折，有不少迪士尼忠實粉絲到場掃貨，閘口更一度出現人龍，有網民表示「排隊比錢，排到懷疑人生」

今日（24日）有不少中午後入場的市民表示，「排隊比錢，排到懷疑人生」，更要花上30至50分鐘排隊結帳。有市民於下午３時半抵達，分享閘口前有超過100人排隊，等待15分鐘才可進場。

春日購物樂有各式各樣精品，包括各款（怪獸公司的大眼仔、毛毛、小熊維尼、唐老鴨、愛麗絲）背包售價$250，迪士尼頭箍$50，迪士尼StellaLou和ShellieMay系列口罩$50，Stellalou、Gelatoni、米奇等多款迷你版背包$80。若買滿$380更可加購$99奇妙禮品包。

其中有一個熊貓美美公仔原價$299，現特價僅售$80。有不少市民則在Facebook在我真係好鍾意迪士尼資訊分享群中，哀嘆「買貴咗」，又有人稱「我屋企已經有一隻（299蚊果時買）我今日忍唔住再買多一隻80蚊」，有網民則回應「早買早享受，遲買平幾舊嘛」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩

相關文章

【網戀騙案】61歲女子誤墮戀愛及刷單騙局　共被騙約686萬
今日 17:59
【網戀騙案】61歲女子誤墮戀愛及刷單騙局　共被騙約686萬
【蔡天鳳碎屍案】村民透露案發前重要疑點　消息：28歲女模遭碎屍放雪櫃
今日 19:24
【蔡天鳳碎屍案】村民透露案發前重要疑點　消息：28歲女模遭碎屍放雪櫃
【蔡天鳳碎屍案】大埔龍尾兇屋曝光　警方追查28歲女模死因【圖輯】
今日 19:06
【蔡天鳳碎屍案】大埔龍尾兇屋曝光　警方追查28歲女模死因【圖輯】

你可能感興趣

【網戀騙案】61歲女子誤墮戀愛及刷單騙局　共被騙約686萬
今日 17:59
【網戀騙案】61歲女子誤墮戀愛及刷單騙局　共被騙約686萬
【蔡天鳳碎屍案】村民透露案發前重要疑點　消息：28歲女模遭碎屍放雪櫃
今日 19:24
【蔡天鳳碎屍案】村民透露案發前重要疑點　消息：28歲女模遭碎屍放雪櫃
【蔡天鳳碎屍案】大埔龍尾兇屋曝光　警方追查28歲女模死因【圖輯】
今日 19:06
【蔡天鳳碎屍案】大埔龍尾兇屋曝光　警方追查28歲女模死因【圖輯】
Facebook Disney 網絡熱話 迪士尼樂園

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【拐帶疑雲】觀塘3中年婦疑搶抱學童　柴灣大媽企圖推走BB車
13:20 2023/02/23
【拐帶疑雲】觀塘3中年婦疑搶抱學童　柴灣大媽企圖推走BB車
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
【不顧身世】24歲裸女現身鵝頸橋底奔走　危坐的士車頂情緒激動
09:31 2023/02/23
【不顧身世】24歲裸女現身鵝頸橋底奔走　危坐的士車頂情緒激動