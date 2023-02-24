【迪士尼優惠】春日購物節首日舉行　有網民表示「排到懷疑人生」

▲ （香港迪士尼樂園官網圖片）

香港迪士尼樂園推出「奇妙處處通」春日購物樂2023，於今日（24日）起於「展藝館」舉行。春日購物樂的部分精品低至2折，有不少迪士尼忠實粉絲到場掃貨，閘口更一度出現人龍，有網民表示「排隊比錢，排到懷疑人生」

今日（24日）有不少中午後入場的市民表示，「排隊比錢，排到懷疑人生」，更要花上30至50分鐘排隊結帳。有市民於下午３時半抵達，分享閘口前有超過100人排隊，等待15分鐘才可進場。

春日購物樂有各式各樣精品，包括各款（怪獸公司的大眼仔、毛毛、小熊維尼、唐老鴨、愛麗絲）背包售價$250，迪士尼頭箍$50，迪士尼StellaLou和ShellieMay系列口罩$50，Stellalou、Gelatoni、米奇等多款迷你版背包$80。若買滿$380更可加購$99奇妙禮品包。

其中有一個熊貓美美公仔原價$299，現特價僅售$80。有不少市民則在Facebook在我真係好鍾意迪士尼資訊分享群中，哀嘆「買貴咗」，又有人稱「我屋企已經有一隻（299蚊果時買）我今日忍唔住再買多一隻80蚊」，有網民則回應「早買早享受，遲買平幾舊嘛」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：楊佩瑩