【校園暴力】拔萃男書院疑發生校園欺凌　校方稱涉「肢體衝突」

▲ 傳統名校拔萃男書院本月中懷疑發生校園欺凌事件。（資料圖片）

傳統名校拔萃男書院本月中懷疑發生校園欺凌事件，知情人士聲稱該校4名中一學生涉嫌於本月10日「圍毆」1名同級男生，包括懷疑於體育課期間，不停用籃球擲向1名同學，又用腳踢他。校方今日（24日）澄清網上描述與事實不符，涉及數名中一同學發生「肢體衝突」，並指對欺凌及暴力事件零容忍。

有知情人士指，事件發生於本月10日早上11時，4名學生疑在體育課期間，不停將籃球擲向1名同學，其後更用腳踢他，並表示老師在案發4分鐘後，才上前進行調停，但稱事後學校及家長都沒有報警備案。他續指，受傷學生在翌日由家長帶到醫院驗傷，發現前額及後腦都有受傷，更於事後表示，有自殺的念頭。

拔萃男書院今日（24日）回覆本報，澄清網上描述與事實不符，指案件涉及數名中一同學發生「肢體衝突」，強調校方得悉事件後已立即嚴肅處理，與相關同學的家長聯絡，並即時處分4名違紀學生。另外，校方表示受傷同學當日已由家長安排到醫院驗傷，休息後已回校上課，指老師其後已為他提供適切的輔導和協助。

校方表示，一直秉持對欺凌、暴力零容忍的態度，必定嚴肅跟進所有同類事件，並定期在校內舉辦反欺凌活動。

教育局亦表示，已經聯絡所屬學校了解詳情，並已要求校方嚴肅跟進事件，向受影響學生提供適切支援及加強學校的訓輔工作。

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記者：梁凱婷