【蔡天鳳碎屍案】據悉蔡天鳳為譚仔創辦人新抱　譚仔集團：深表難過不便評論

▲ 蔡天鳳常分享奢華生活。(蔡天鳳 IG)

28歲「名媛」蔡天鳳被發現在大埔龍尾被殺身亡。據了解，蔡天鳳為譚仔集團創辦人的新抱，而蔡天鳳本人曾於今年2月接受《巴黎時裝公報》（L'OFFICIEL）電子版封面訪問，被形容為「業內最受歡迎、具影響力人物之一」。譚仔集團回應查詢指，對事件深表難過，但由於本集團不涉及相關事件，故不便作任何評論。

根據其社交媒體可見，蔡天鳳打扮高貴，生活奢華，主要分享一些名牌手袋及首飾為主，並多次盛裝打扮出席海外時尚活動，又與不同時裝界名人合照等，其帳戶累計有8萬名粉絲，但當中未有與丈夫或家人的合照。

而在《巴黎時裝公報》（L'OFFICIEL）的訪問中，蔡天鳳被形容為來自香港，「於業內具有影響力的人物之一」，讚揚她對時尚風格獨具慧眼，混搭衣着優秀，攝影作品專業。

據知蔡天鳳早年曾結婚及育有2子女，後來她與現任丈夫、譚仔米線「太子爺」在2016年結婚，當時更由林盛斌 （阿Bob）擔任司儀。

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記者：鄧凱文