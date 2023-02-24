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居穗港童致信親呼「家超伯伯」　梁美芬平反︰是家超哥哥吧

政治 20:37 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

特首李家超收到8封，在廣州越秀朝天小學就讀的香港小朋友送上的親筆信。（李家超Facebook圖片）

特首李家超上任後，昨日首度率團北上訪穗、深，與當地領導會面討論合作。回港後，即收到8封親筆信，是在廣州越秀朝天小學就讀的香港小朋友送上，邀請李家超參觀他們的小學。信件另一引人注目的，是8位小朋友均稱李家超為「家超伯伯」。

不時聽到政界有人稱呼李家超為「超哥」、「家超哥哥」，甚至「超哥哥」。對於小朋友稱呼李家超為「家超伯伯」，經民聯梁美芬即刻在社交平台留言，話「應該是家超哥哥吧」，更附上「比心」手勢。

話說回來，廣州越秀朝天小學有何特別？原來，這是內地第一間開設「港澳子弟班」的公立小學。

信中，小朋友向「家超伯伯」分享自己生活點滴、學校生活，還介紹學校有甚麼亮點，例如「有三棵三百年老的樹。」形容像三位守護學生的戰士。亦有多位小朋友介紹自己學校有中醫課，邀請「家超伯伯」一起學習中醫。

李家超在社交平台多謝小朋友的來信，「家超伯伯也祝你們學業進步，健康快樂！」

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撰文 : 傅流螢

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