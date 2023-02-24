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【青年發展】4成青年信用卡僅繳最低還款額　梁宏正︰未來會助青年培養理財觀念

政治 22:09 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

投資者及理財教育委員會一項調查顯示，去年有逾4成18至29歲的青年，習慣繳付信用卡最低還款額。（陳靜儀攝）

港府推出的「共創明Teen」計劃目標之一，是幫助學員培養正確理財觀念。而投資者及理財教育委員會一項調查顯示，去年有逾4成18至29歲的青年，習慣繳付信用卡最低還款額。

今日立法會一個小組委員會上，多位議員關注青年使用信用卡習慣、消費習慣、理財觀念。投資者及理財教育委員會總經理李婉秋表示，根據投委會2022年進行的調查，18至29歲的青年受訪者，較多因物質追求原因借貸，最近一次借貸的用途頭三位是「維持基本生活開支」、「購買心頭好」、「娛樂和休閒」。

李婉秋透露，去年青年借貸情況上升46%，原因包括疫下收入減少（73%）、生活開支增加（40%）、突如其來的消費（35%）。她又指，絕大部慣於繳還信用卡最低還款額的用戶為18至39歲，18至29歲中，更有41%青年習慣還最低還款額。

民政及青年事務局副局長梁宏正表示，民青局轄下的全人發展行動小組，未來會幫助青年培養理財觀念。

會上亦有議員關注青年「上車」難問題，選委界議員譚岳衡認為，青年「上車」難在首期，呼籲政府應為青年購房提供更多政策傾斜，並研究推出降低首付比例或是以豁免首付的方式，幫助購買力較弱的青年實現「上車」。

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責任編輯：關景騰

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