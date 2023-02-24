【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳由失蹤到被殺碎屍　一文看清過程時序

大埔龍尾村發生駭人碎屍案，女死者為本周二失蹤的名媛兼模特兒蔡天鳳，3人涉嫌謀殺被捕，據了解為死者前夫的父母及胞兄，當中懷疑涉及金錢糾紛，警方正追查死者前夫下落。大批警員昨到涉案龍尾村一間村屋調查，在屋內發現一具屍體，屍身不完整，相信被人碎屍，在最近兩三天遇害，正調查行兇動機。

警方周三曾公布失蹤人口資料，指蔡天鳳周二下午2時15分最後在大埔科進路露面，當時身穿白色長袖上衣、白色長褲、白色拖鞋，帶着紫色手袋，有攜帶身份證、現金及手提電話。消息指，西九龍總區重案組早前接手案件，認為案情有可疑，不排除她已遇害，並循謀殺方向調查。

消息指，蔡天鳳周二準備前往大埔科學園接與前夫所生的女兒放學，疑登上前夫胞兄車輛離開，其後失聯。至昨日下午，警員於大埔龍尾村一單位發現蔡天鳳的屍首，惟屍身並不完整，相信遭人碎屍，據悉警方拘捕死者前夫的3名家人，懷疑事件涉及金錢糾紛。

西九龍總區重案組圍封涉事單位調查，又查看在門口停泊的白色七人私家車。據案發單位的鄰居表示，周三深夜約10時許，曾聽到涉事單位內有一名女子與人發生激烈爭執，且持續一段頗長時間，由於太嘈吵，故未能聽到爭執內容。

另有村民張先生表示，肇事村屋屋外地方本身已空置一段時間，但最近一兩周出現一輛七人車停泊，但泊車的位置是村內通道，而且緊貼村屋門口，而村民一般會把車輛泊在村後的爛地，因此令人起疑。張先生又稱，記得七人車在周二或同三下午曾經開動過，但看不到司機樣貌，他表示村內治安一向良好，村民對兇案都表示震驚。

死者生前活躍於時尚圈，打扮高貴，更多次登上知名雜誌。女死者有過2段婚姻，據知現任丈夫是譚仔米線創辦人的兒子。譚仔集團回覆查詢時表示，對事件深表難過，由於集團不涉及相關事件，不便作任何評論。

蔡天鳳是一名模特兒，根據其社交平台，可見她打扮高貴，生活奢華，主要分享一些名牌手袋及首飾的照片，並多次盛裝打扮出席海外時尚活動、晚宴等，又與不同時裝界名人合照，其帳戶累計有8萬名粉絲，但當中未有與丈夫或家人的合照。

她亦曾接受多個時尚雜誌訪問，本月《巴黎時裝公報》（L'OFFICIEL）的訪問形容她「是業內具有影響力的人物之一」，讚揚她對時尚風格獨具慧眼，混搭衣着優秀引領潮流，攝影作品專業。

她與現任丈夫Chris在2016年12月9日結婚，當年婚禮司儀是藝人林盛斌 （阿Bob）。阿Bob當年亦有在社交平台分享與一對新人的合照，提及「主人家話以後我去譚仔食嘢免費加墨魚丸同腩肉」、「祝老爺生意興隆，譚仔快d上市」，行文暗示新翁之喜的人是譚仔米線的前老闆。蔡天鳳亦經常出席上流社會活動，從其社交平台所見，她不時與天王郭富城的太太方媛（Moka）等友人聚會。

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