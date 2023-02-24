  • 20°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 23:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教學相長】港怡醫院重教育培訓　助準醫生藥劑師了解病人需要　

社會 23:11 2023/02/24

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

絕大部分醫科生畢業後會在公營醫院受訓，但醫生亦有機會投身私營醫療市場。港大醫學院院長劉澤星及港怡醫院執行總裁曾慶亷進行對談。曾慶亷表示，港怡醫院的硬件較新，並擁有先進的設備，加上港大教授在港怡醫院提供培訓，私營醫療環境讓學生更易學習了解病人需要，並感受照顧病人的樂趣。

除了醫科學生，在港怡醫院受訓的還包括護理學系學生、專職醫療學生及藥劑學學生。港怡醫院執行總裁曾慶亷形容，港怡醫院就像外國的大學醫院 ，朝着教學、培訓和科研等多方面邁進；港怡醫院亦一直積極提升服務量，配合教學和科研的發展。

港怡醫院的硬件較新，並擁有先進的設備。「無論在服務上，還是硬件上，都跟公營醫院有分別的時候，能令同學有機會見識」，例如讓藥劑學生體驗全電子化的派藥系統，手術室亦配備先進的機械臂。

曾慶亷表示，公營醫院比較在乎數量，私營醫院則比較重視質素，私營醫療環境讓學生更易學習了解病人需要，學生可以花多一點時間在病人身上，能夠多了解病人需要，並感受照顧病人的樂趣。

劉澤星就表示，絕大部分醫科生畢業後會在公營醫院受訓，但醫生日後也有機會投身私營醫療市場，如在學生時代早日體驗公私營醫療的相同和相異之處，對醫生的學習和成長都很重要。「培訓方面，真的不只是在公營，在私營我們都可以做得到」。他亦表示，期望公私營合作做得更好，除了為病人提供服務，亦要提升訓練的質素。希望將來可加強公私營的專科培訓，或者為護士和藥劑師提供畢業後的持續培訓。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋 

相關文章

【迪士尼優惠】春日購物節首日舉行　有網民表示「排到懷疑人生」
今日 19:09
【迪士尼優惠】春日購物節首日舉行　有網民表示「排到懷疑人生」
【校園暴力】拔萃男書院疑發生校園欺凌　校方稱涉「肢體衝突」
今日 19:15
【校園暴力】拔萃男書院疑發生校園欺凌　校方稱涉「肢體衝突」
【青年發展】4成青年信用卡僅繳最低還款額　梁宏正︰未來會助青年培養理財觀念
今日 22:09
【青年發展】4成青年信用卡僅繳最低還款額　梁宏正︰未來會助青年培養理財觀念
【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳由失蹤到被殺碎屍　一文看清過程時序
今日 23:00
【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳由失蹤到被殺碎屍　一文看清過程時序

你可能感興趣

【迪士尼優惠】春日購物節首日舉行　有網民表示「排到懷疑人生」
今日 19:09
【迪士尼優惠】春日購物節首日舉行　有網民表示「排到懷疑人生」
【校園暴力】拔萃男書院疑發生校園欺凌　校方稱涉「肢體衝突」
今日 19:15
【校園暴力】拔萃男書院疑發生校園欺凌　校方稱涉「肢體衝突」
【青年發展】4成青年信用卡僅繳最低還款額　梁宏正︰未來會助青年培養理財觀念
今日 22:09
【青年發展】4成青年信用卡僅繳最低還款額　梁宏正︰未來會助青年培養理財觀念
劉澤星 香港大學李嘉誠醫學院 港怡醫院 科研 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【模特兒碎屍】知名模特兒蔡天鳳遭碎屍　活躍上流活動結婚由阿Bob當司儀
今日 18:39
【模特兒碎屍】知名模特兒蔡天鳳遭碎屍　活躍上流活動結婚由阿Bob當司儀
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
【女模特兒兇殺案】消息：28歲女模特兒大埔龍尾村遭殺害　周二已於大埔失蹤
今日 17:55
【女模特兒兇殺案】消息：28歲女模特兒大埔龍尾村遭殺害　周二已於大埔失蹤