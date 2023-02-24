【教學相長】港怡醫院重教育培訓　助準醫生藥劑師了解病人需要　

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絕大部分醫科生畢業後會在公營醫院受訓，但醫生亦有機會投身私營醫療市場。港大醫學院院長劉澤星及港怡醫院執行總裁曾慶亷進行對談。曾慶亷表示，港怡醫院的硬件較新，並擁有先進的設備，加上港大教授在港怡醫院提供培訓，私營醫療環境讓學生更易學習了解病人需要，並感受照顧病人的樂趣。

除了醫科學生，在港怡醫院受訓的還包括護理學系學生、專職醫療學生及藥劑學學生。港怡醫院執行總裁曾慶亷形容，港怡醫院就像外國的大學醫院 ，朝着教學、培訓和科研等多方面邁進；港怡醫院亦一直積極提升服務量，配合教學和科研的發展。

港怡醫院的硬件較新，並擁有先進的設備。「無論在服務上，還是硬件上，都跟公營醫院有分別的時候，能令同學有機會見識」，例如讓藥劑學生體驗全電子化的派藥系統，手術室亦配備先進的機械臂。

曾慶亷表示，公營醫院比較在乎數量，私營醫院則比較重視質素，私營醫療環境讓學生更易學習了解病人需要，學生可以花多一點時間在病人身上，能夠多了解病人需要，並感受照顧病人的樂趣。

劉澤星就表示，絕大部分醫科生畢業後會在公營醫院受訓，但醫生日後也有機會投身私營醫療市場，如在學生時代早日體驗公私營醫療的相同和相異之處，對醫生的學習和成長都很重要。「培訓方面，真的不只是在公營，在私營我們都可以做得到」。他亦表示，期望公私營合作做得更好，除了為病人提供服務，亦要提升訓練的質素。希望將來可加強公私營的專科培訓，或者為護士和藥劑師提供畢業後的持續培訓。

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記者：陳展棋