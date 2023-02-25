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【蔡天鳳碎屍案】死者前夫家庭本月始租用命案村屋　警方料處心積慮布局殺人

社會 00:15 2023/02/25

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫。(警方 fb)

本港發生碎屍命案，警方在大埔龍尾村一間村屋發現屍體，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳。西九龍總區重案組拘捕2男1女，年齡介乎31至65歲。 西九龍總區刑事部警司鍾雅倫簡報案情，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案，並多次提供錯誤資料，意圖混淆警方視聽。警方又在現場檢獲混有人體組織的湯。

鍾雅倫指，死者與前夫家人有巨額金錢糾紛，金額「數以千萬計」，相信前夫一家或不滿死者對財產的分配而犯案。當警方追查線索時，有人刻意說謊誤導警方，例如推說死者自願到某地方下車，意圖混淆警方調查。警方最後在涉案單位的雪櫃發現人體殘肢，現場有碎肉機、電鋸及2煲混有人體組織的湯，正扣查死者前夫的父母及兄長共3人，稍後會落案起訴，並緝捕前夫歸案。

事發單位由前夫父親在本月租用，只有一張簡陋的椅子，沒有其他傢私，警方相信有人處心積慮犯案，是用來肢解死者，但該村屋單位是否第一兇案現場，仍有待調查。

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記者：蘇文軒

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