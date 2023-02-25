【愛我別走】黃子華林海峰舞台劇大受好評　即時宣布加開6場

▲ 黃子華和林海峰《愛我別走》。

由黃子華和林海峰（Jan）領銜主演的舞台劇《愛我別走》（Show Me Your Love），於周五（2月24 日）起於⻄九戲曲中⼼⼤劇院首演。

眾劇場界、演藝界名人到場支持是次破天荒首度合作演出，首映場口碑不絕，子華和阿Jan跟台前幕後在完場謝幕時，即場公布加開6場，售票詳情周日公布。

首演禮當晚獲得一眾好戲之人出席，包括：楊詩敏（蝦頭）、朱栢謙及何啟華等，《愛我別走》編劇莊梅岩及主辦單位監製一同上台暢談排劇時的感受及趣事，編劇大讚兩位資深演員劇⼒萬鈞。

▲ 何啟華、柏天男捧場。

子華阿Jan分飾十個角色

《愛我別走》以十個段落，帶來十個於香港發生的不同處境故事，即黃子華和林海峰一晚分飾十個角色，演繹不同階層、職業的人物。\

當中由十封書信作貫穿，兩個小時演出不乏精警對白，但處處透著對社會和生活的反思，觀眾既可享受娛樂性，亦可細味編導帶出的主題。

▲ 《愛我別走》

又歌又舞交出超水準

子華和阿Jan亦盡展渾身解數，台上又歌又舞，甚至要唱歌劇，交出二百分的水準。

劇名《愛我別走》，「我」可延伸是朋友、家人、情人或這個城市，任觀眾思考。

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