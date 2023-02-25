【蔡天鳳碎屍案】曾任蔡天鳳婚禮司儀　Bob不滿網民取笑死者：竟攞嚟講笑

▲ 阿bob不滿網民對蔡天鳳被殺案的評論。

大埔龍尾村發生碎屍案，死者為名媛蔡天鳳（Abby Choi），案件震驚香港，引來網民討論和關注。

當年曾為蔡天鳳擔任婚禮司儀的林盛斌（Bob）深夜於IG發文，為網民對死者不敬的言論發聲。

Bob於IG上載黑圖，他先舉例指出網絡評論偏向負面為主，即使是結婚或生仔的喜訊，也可作出批判。

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不忿死者被侮辱

當中阿bob說道：「當見到有人成功，佢哋就會留言話：『佢好彩之嘛！』『睇吓好得幾耐！』，當見到有人失敗，佢哋就會留言話：『抵死！』『有請小鳳姐！』

當見到有人結婚，佢哋就會留言話：『狗男女！』『有咩事記得搵謝偉俊！』當見到有人生小朋友，佢哋就會留言話：『個BB好樣衰！』『都唔知係唔係佢哋親生嘅！』

當見到天王巨星嘅新聞，佢哋就會留言話：『老咗咁多嘅！』『過氣啦你！』」

對於網民討論蔡天鳳被殺案的言詞，阿Bob亦心感費解，當中他寫道：

當見到有個女仔被好殘暴咁樣去殺害， 佢哋竟然會寫啲極度冷血同侮辱性嘅留言， 甚至有啲討論區竟然攞件事出嚟講笑， 到底個世界發生咩事？ 雖然，我相信只係少部份嘅人， 但係，「佢哋」，點解要咁做？ 係咪網絡世界就可以冇任何界線？

最後阿Bob說希望警方盡快緝拿兇手，將兇徒繩之於法。

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天王嫂好姊妹

碎屍案死者蔡天鳳早年曾結婚兼育有兩子女，2016年12月，她與現任丈夫、譚仔米線「太子爺」結婚，當時更由阿Bob林盛斌當婚禮司儀，Bob於婚宴翌日在社交平台分享一對新人合照，相中新娘子胸前及雙手掛滿金器。

而死者生前跟不少圈中人熟稔，當中包括天王嫂方媛，故案件引來網民熱議。

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