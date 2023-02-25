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【食用安全】30歲女子常肚痛便秘揭腸道有寄生蟲 醫生：與愛食魚生有關

食用安全 12:07 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

30歲女子常肚痛便秘，求醫驚見腸道有生猛寄生蟲。

港人一向愛食魚生壽司，惟小心隨時禍從口入！台灣一名愛吃魚生的30歲女子，長期肚痛便秘，或腹瀉，曾服胃藥，狀況卻一直無改善，於是被醫生安排照腸鏡。豈料一照之下，醫生竟發現女子腸內有多條長達1厘米大小的白色寄生蟲。

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【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

台灣胰臟科醫生林相宏在其Facebook專頁分享案例片段時指，該名30歲病患長期排便不規律、一陣便祕、一陣子腹瀉、肚子又常常莫名其妙感覺絞痛，即使服藥亦未見好轉，令事主不勝困擾，於是求醫。林相宏其後為病患進行大腸鏡檢查，竟嚇見該病患的大腸內竟有多條長度約1厘米，正在蠕動的白色寄生蟲。由於病患有吃魚生的習慣，懷疑是生食所引起的鞭蟲感染。

腸鏡下，可見正蠕動的白色寄生蟲。（林相宏 FB影片截圖）

魚生內寄生線蟲暴增283倍

華盛頓大學一項研究發現「海獸胃線蟲」在53年間增加283倍。線蟲可以在各種海魚及魷魚種類中找到。

威斯康辛大學水海洋學教授伍德表示，線蟲對人類健康風險不高，海鮮加工商及壽司師傳一般都會將線蟲挑走，線蟲的長度可達2cm。但如果人類將線蟲吃下肚，寄生蟲或會侵入腸壁，引發食物中毒。

患者會有噁心、胸悶、嘔吐、腹瀉及呼吸困難等症狀，嚴重甚至會引發腹膜炎。在大部份情況下，線蟲會在幾天後死亡，症狀就會消失。

食安中心教減低寄生蟲風險方法

食安中心曾教路，有一些措施可以有效地減低在剌身中寄生蟲的風險。注意事項如下：

  • 1. 把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。
  • 2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。
  • 3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。
  • 4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。
  • 5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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