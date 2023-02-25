【令人心痛】23歲女酒後無牌駕駛 2歲男童被輾永久腦傷終生需24小時照顧

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無牌駕駛害人害己！澳洲一名23歲女子，還未考獲駕駛執照，竟酒駕上路，意外輾過一名2歲男童，致對方永久性大腦損傷，終生無法自理生活，餘生都需要照顧。涉事女子其後被控危險駕駛致他人嚴重受傷等罪名，最後被判有期徒刑4年，及吊銷駕照5年。

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綜合外媒報道，事發於2021年11月28日，來自澳洲布里斯本的23歲女子Madison Lorraine McKenzie，在尚未獲得正式駕照（僅取得學習駕照），飲酒後獨自駕車上路。一名2歲男童與父母、哥哥沿街道踩單車，豈料過馬路時，被Madison的車輾過。2歲男童出現腦傷、肋骨和大腿骨折，當場口吐白沫，男童隨即被送院搶救。

Madison事後接受血液酒精濃度測試，結果為0.08%。Madison其後被控危險駕駛致他人嚴重受傷、酒後駕駛及在無人監督下以初學者身分駕駛罪，檢察官指當時交通及道路狀況良好，而且亦有太陽，並不影響視線。

Madison的辯護律師稱，雖然當事人有使用酒精及藥物的問題，但沒有任何前科及駕駛違規紀錄；之後承認罪行，亦因此患上創傷後壓力症候群（PTSD），指出肇事真正原因為當事人因撿手機而分心，才會導致意外。

受害男童媽媽稱，兒子的人生已被完全摧毀，「在事件發生前，我本來過著幸福生活，有兩個很可愛的兒子、好丈夫和一份好工作」，但就因此宗事故而一夜崩塌，

「他不再能夠說話、走路或者自己去上廁所。他的癲癇發作好多次，餘生都將需要24小時護理。」

Madison在去年已承認所有罪行，而當時她仍是一名活躍在成人平台「OnlyFans」的情色女星。案件近日宣判，法官Brian Devereaux指出事件並非不單是一時不留心，直言即使任何刑罰亦無法讓男孩好轉，或減輕家人的負擔，「這是一宗非常嚴重的危險駕駛案例」。Madison最終被判4年有有期徒刑，及吊銷駕照5年。

責任編輯：王明芳