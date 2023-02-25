【高齡育兒】5旬父母為慳稅打算再添一胎　港女哭訴：再生多個就離家出走

新一份財政預算案於周三（22日）公布，當中建議，由2023/24課稅年度起，將調整子女免稅額由現時的12萬增加至13萬元。日前一名港女在網上討論區發文，指年約50歲的父母得知消息後，表示為了慳稅想「生多個」，事主跟妹妹當下十分無言，直言：「唔想20歲先多個細佬妹，生多個我就離家出走！」

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事主前日發文表示，自己由於尚未開始交稅，對此並無概念。惟回家吃飯時，母親突然提起「可以生多個，交少點稅」，更跟老公提議，

不如現在就生一個！

父母兩人更在飯桌上含情脈脈地互望，嚇得事主跟妹妹難以接受，崩潰表示，

唔想20歲女先再多個細佬/細妹！

事主認為父母的想法十分荒唐，更分析「上限多1萬，但養育一個小朋友都唔止呢個數」。後來事主因為太過擔心，跟妹妹站在父母房門外偷聽會否出現「怪聲」，幸好整晚都沒有聲音。

帖文一出即刻引來一翻討論，有網民認同樓主想法，「養個小朋友絕對貴過慳稅，冇賺的！」、「差咁多年，你都可以做佢阿媽！」；亦有網民為事主父母說話，「一年慳幾千蚊稅，當然要生！」、「身為父母想生小朋友，子女又何能阻止呢？」

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責任編輯︰王明芳