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【壽司郎】少年拿酒精狂噴壽司 　 影片曝光惹公憤被起底

食用安全 13:11 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

少年拿酒精狂噴壽司， 影片曝光惹公憤被起底。

壽司郎近期風波不斷，繼早前17歲少年用用脷狂舔醬油器皿後，近日再有惡搞短片流出。片中，一名少年手拎一支酒精噴霧對著壽司盤瘋狂噴灑。影片曝光後，再度引起公憤，不少人更紛紛人肉搜尋涉事少年，而根據影片中的季節限定菜單，有人估計拍攝時間與舔醬油器皿事件時序相近。

最新影片:

TOPick診症室
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

根據網上流傳的12秒影片可見，一名少年首先用手拿著酒精噴霧，起先是對著輸送帶上一碟迴轉壽司的指示牌狂噴，其後再將目標轉移至面前的壽司盤子，其身旁的友人不但沒有制止，反而是錄影，並上傳到IG限時動態上。

日本傳媒報導指出，該少年雖然沒有直接將酒精噴在壽司上，而是從側面噴在盤子上，但壽司仍有可能沾到酒精。影片中亦未見少年拿取已灑碟子上的壽司，故其他顧客很可能不慎拿到疑似沾有酒精的壽司。

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事件曝光後，涉事少年被人肉起底，懷疑他為「九州地區的國中生」，也有人肉搜出他的身份、學校與社團。根據影片出現的季節限定菜單，有人推測影片拍攝時間為去年秋天，可能跟舔醬油瓶事件差不多時間。

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責任編輯：羅嘉欣

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