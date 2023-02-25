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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳生前IG最後帖文曝光　Abby吐露心聲講未來期望

娛樂 12:27 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

28歲時裝界名媛蔡天鳳（Abby）被揭發遭遭碎屍存放在大埔龍尾村的一間村屋的雪櫃內，重案組拘捕其前夫3名家人，分別是父母及胞兄，疑與案有關。

據悉，有指蔡天鳳父母於內地從商，而她個人手持多個物業，此外先後合共為4間公司的董事，估計她擁逾億元身家。

從其個人社交平台所見，蔡天鳳經常出席上流社會活動，並與天王郭富城的太太方媛（Moka）屬好友，二人不時聚會。

【蔡天鳳碎屍案】曾任蔡天鳳婚禮司儀　Bob不滿網民取笑死者：竟攞嚟講笑

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蔡天鳳最後IG帖文

在今年2月，蔡天鳳更曾接受《巴黎時裝公報》（L'OFFICIEL）數碼版訪問，當中報道形容她為時尚指標：「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力」。

而蔡天鳳生前最後一則IG帖文在本月15日發出，她的轉發自己做封面的時尚雜誌照片，並寫道：「My journey as a style icon continues.」其大意是「身為時尚偶像的旅程仍在繼續」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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