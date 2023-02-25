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【新四十二章】周嘉洛3年前與圈外女友分手　認對女拍檔有feel：事業行先

娛樂 13:01 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

周嘉洛承認對女拍檔有feel。

周嘉洛3年前憑著《愛回家之開心速遞》成功入屋，奪下最佳男配角獎，被無綫力捧於古裝劇《痞子殿下》擔正做男一，今年於台慶頒獎禮獲得「我最喜愛電視男角色」獎項，成為最年輕得獎者。

早前周嘉洛接受《星光背後》主持人梁泰來訪問，當中緋聞多多的他承認曾對女拍檔有感覺，更曾因緋聞而影響跟女友的感情。

【萬千星輝頒獎典禮2022】周嘉洛成男角色獎最年輕得主　謙稱：有好大嘅進步空間

《痞子陞下》令周嘉洛成功上位。

金城安：穩定久了就想變

現年27歲的周嘉洛，於2015年藝訓班入行後極速上位，他憶述當年因家姐為他報讀藝訓班改寫一生，亦坦承幸運一出道不久已有機會入處境劇組改善生活。

先後拍過3輯《愛回家》的周嘉洛指，對於兩年前因拍《痞子殿下》需要告別金城安，他坦言也是其意願。雖然拍處境劇曝光率高，收入跟返工時間穩定，媽咪也不需替他擔心，周嘉洛亦感恩兼覺得好運。

不過他說：「但講到離開，我是想的！因為做一件事重複很久了，就變了捱，金城安最後也到了那階段，縱使我很感恩都好，待金城安做到第4第5年都會攰，真的會做到『滑啞』。我明白好多人想入處境劇，我清楚自己好幸福，所以人是犯賤，穩定久了就想變。」

今年奪得「我最喜愛電視男角色」獎項。（陳慧安 攝）

緋聞女友多籮籮

7年來，周嘉洛出名工作態度好、有禮貌、零負面新聞，他坦言深受訓練班導師鄭丹瑞的格言「做人緊要過做事」影響，

不過外型俊俏的他先後與拍檔包括林凱恩、蘇韻姿及陳瀅傳緋聞，他澄清說：「沒一個是真！都是好朋友，玩得埋有緋聞是無可避免，若我只跟男同事玩得埋，就會傳我是基。

他續指：「7年沒跟圈中人交往過，但感覺曾有，但我心態很明確，事業行先，不想發生些事影響自己，因為太多先例，感情處理得不好就會有影響。所以感情上，還是想保持距離先。」

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【美麗戰場】陳瀅爆有女星為爭上位篤背脊　講明嫌棄小方寧揀周嘉洛做男友

跟前度和平分手

被問及單身了多久，周嘉洛說：「我拍過三次拖，其實我入行後都有拍拖，不過是跟圈外人，是《八時入席》之後開始，到《開心速遞》完了，到今天單身了一段時間。」

至於分手原因，周嘉洛不諱言生活圈不同，難免會影響關係。對此他說：「始終圈外圈內世界不太一樣，話題也不一樣，隨着自己年紀成長，跟對方價值觀磨合有出入，變了行不下去。」

惟他跟前度是和平分手，他續說：「坦白來說，三、四年前自己很年輕，我感情方面處理得不成熟，但都是有傾有講和平分開。」

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周嘉洛19歲初戀

周嘉洛坦言理想對象「講感覺」，若女友是圈中人，相信更明白自己。

他說：「由我19歲初戀開始，每次的對象都不是幻想中的理想對象，真的沒特定標準，有感覺就會有感覺。圈內有好處，事關以前圈外女友會不理解，傳緋聞都會影響我們關係，是令人感覺攰。圈內人就會容易些明白運作。」

作為家中唯一男丁，周嘉洛曾被母親催促組織家庭，因為媽咪恨湊孫，周嘉洛說：「她常叫我快些正經搵返過生返個畀佢，但我不心急，我認為要到我經濟能力確保到照顧媽咪之餘，亦要確保到一定有好的成長環境才會想。生小朋友要負責任，我希望有生之年能完成她做嫲嫲的夢想。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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