【蔡天鳳碎屍案】涉案前夫父親疑為案件主謀　曾任職警長18年前離職

▲ 涉案前夫父親疑為案件主謀，曾任職警長18年前離職。（曾秋文攝）

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳。案情指，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案。警方最後在涉案單位的雪櫃發現人體殘肢，現場有碎肉機、電鋸及2煲混有人體組織的湯。

警方正扣查死者前夫的父母及兄長共3人，涉及2名年齡分別為31及65歲男子及一名63歲女子，他們涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。

據了解，涉案65歲男子為死者前夫的父親，曾任職警長，於2005年離職，即已離開警隊18年。消息指前夫父親為案件主謀，2名兒子均有下手，母親則知情並參與事前準備工作。

警方交代案情時曾指有人處心積慮犯案，事發單位由前夫父親在本月租用，只有一張簡陋的椅子，沒有床舖及其他傢私，相信單位是用於肢解死者。但該村屋單位是否第一兇案現場，仍有待調查。

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記者：黃穎津