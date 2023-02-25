【婚禮騙局】80後新郎網戀一年驚悉對象竟是阿嫂　警方調查揭殘酷真相

▲ 新郎報警後才得知新娘為堂嫂假扮。(圖片來源：封面新聞)

到達適婚年齡，不少人都希望儘快找到心儀另一半，攜手成家立室共度餘生。不過，對象挑選時必須好好審視一番！四川一名80後男子宋君波就於2月14日當天親自操辦酒席，準備歡歡喜喜將新娘迎娶家門。然而新娘卻臨時不見蹤影，後來報警後竟發現新娘真實身份是同村的堂嫂，隨著深入調查更爆出更殘忍的真相！

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綜合内地媒體報道，去年3月，堂嫂蘇佳慧向宋君波展示微信好友「琦琦」的照片，並以「操心他的婚姻大事」為由向其介紹女友，並謊稱照片主人名為「依依」。宋亦馬上對年輕貌美的「依依」怦然心動。見堂弟上釣，蘇亦馬上註冊了新的微信帳號，以「依依」的身份跟宋「戀愛」長達一年。

在最初的一段時間，蘇曾約「琦琦」本人跟宋一同短暫遊玩，並隱瞞兩人不可告人的相親假象令兩人不知不覺成為蘇劇本中的演員。

戀愛期間，宋每天都通過微信跟「依依」保持聯繫，感情日漸升溫。今年初，宋更提出結婚請求。蘇則順勢推舟，以彩禮、婚紗為理由騙取宋3萬多元人民幣，並同意2月14日按照村中習俗舉行婚禮。

直到婚禮前都沒發現一絲破綻

直到成親當天，蘇自覺「依依」無法現身，才臨時微信告知親人突然離世，正趕回重慶奔喪。而宋精心籌備的婚禮亦隨著新娘失蹤，在所有賓客的一片唏噓中黯然收場。晴天霹靂的宋後來因為不甘在親友面前抬不起頭，更認為未婚妻行為不負責任而向警方求助，調查後才終於揭發真相。

因沉迷賭博而債務纏身

戀情期間，蘇以「依依」的身份先後編造開店缺錢、父親生病等各種籍口。截至年初﹐蘇共騙取宋19萬元人民幣錢財。

據警方調查，原來蘇佳惠因沉迷賭博而惹上一身債務，因看中宋本來小有積蓄及成家心切的心思才精心策劃騙局。

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責任編輯︰王明芳