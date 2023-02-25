【Disney+日劇】Do姐超越訪問《噬亡村》主角柳樂優彌　最年輕康城影帝想見梁朝偉

「Do姐」鄭裕玲最近大力推介Disney+ 原創日劇《噬亡村》，更與最年輕的康城影帝柳樂優彌進行越洋訪問。

訪問一開始，Do姐即親切地以流利日文打招呼，再直接盛讚柳樂優彌：「I really like you as an actor! Very good! 素晴らしい!（我很喜歡你演戲！非常好！十分出色！）」柳樂優彌聽到稱讚後笑逐顏開。

他除感謝Do姐支持外，還對香港觀眾表達謝意：「平常很少機會聽到日本以外觀眾的意見，雖然劇集在日本也得到很高的評價，但聽到在亞洲、在香港亦備受好評，真心覺得參演了一部很好的作品。」

花5個月抽離角色

以發生於深山村落的食人懸案作為主題，《噬亡村》幕幕都令觀眾感到緊張壓抑。Do姐稱讚劇集營造氣氛一流，問到柳樂優彌是否如傳聞般拍攝途中因太投入劇情而未能食肉時，柳樂澄清並非事實，更笑言拍攝期間其實有食燒肉。

不過柳樂直言自己非常投入角色之中：「我以前不太懂不能抽離角色是甚麼一回事。今次拍攝期間長達５個月，而且因為是這樣沉重主題的作品，我到最近才回復原來的自己、回復到日常生活中，能夠感受到自己生活中的樂趣。用了5個月時間才能抽離角色。」

除詭異壓抑氣氛，《噬亡村》的打鬥戲份亦是觀眾稱讚的重點之一，更被網民形容為近年日本劇集少見的優質動作設計。

Do姐與柳樂優彌分享自己很欣賞隧道槍戰一幕，喜歡該場的鏡頭調度設計，收看劇集時以為是CG拍攝，但Do姐於訪問柳樂時才發現是實境拍攝，非常敬佩攝製隊伍。

柳樂回應指於日本拍攝很少會封鎖隧道，所以於半夜拍攝這幕戲時大家都很興奮。不過柳樂覺得最難拍攝的一場動作戲卻另有所選：「被熊襲擊的場景，因為熊是電腦特技 (後期畫成)，拍攝時我要想像有熊在面前去擺動雙手，覺得很特別。」

希望與梁朝偉見面

對於劇集留下的懸疑結尾，Do姐一再追問柳樂優彌關於第2季可能性卻未能成功，柳樂更指自己對於劇情發展一無所知。雖然柳樂優彌守口如瓶，但卻自爆希望可以與香港男神梁朝偉見面：「我很喜愛梁朝偉，希望有一天能見到他。」

Do姐立即回應：「我認識梁朝偉，可以介紹給你！」柳樂優彌笑着舉起okay手勢回應。若然兩位康城影帝聯袂登場，定必引發另一波娛樂熱度！

柳樂優彌亦主動開口希望可拍香港作品：「拍一齣有關亞洲人之間的遠距離戀愛如何？與其說是遠距離戀愛，其實是說亞洲人之間的交往，是談戀愛也好，或是留學生的角色也好，有關不同文化衝擊的電影，有沒有香港監製想開拍？」

他最後更稱：「我演的多數是懸疑或暴力類型作品的角色，今後如果能演出寫實劇就好了，香港的監製們請多多指教。」

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