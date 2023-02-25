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【新四十二章】鄭子誠坦言自己「手腳唔協調」　劇透將與江嘉敏鄺潔楹打到飛起

娛樂 14:06 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

《新四十二章》一算終於逼出潛能。

在TVB劇《新四十二章》飾演施單的衛志豪於昨晚（2月24日）「領便當」。《新四十二章》劇情講到施單吃了天山雪蓮，不但全身皮膚變白兼一嘢白髮，功力亦大增。

因受Frances（譚凱琪飾）「誤導」找螢嬌（龔嘉欣飾）報仇的他，與阿嬌大打一輪後發現受騙，遂轉移目標找回Frances報仇，其間卻誤傷章經（陳豪飾），並死於Ronald（吳子冲飾）及白衣戰隊亂槍掃射下。

另外，同場做「神槍手」的譚凱琪，則獲讚有型有款，網民更指希望她將來可多向動作戲發展。

在《新四十二章》飾演施單的衛志豪「領便當」。

一算鶴立電橙柱

至於昨晚《新四十二章》搞笑位落在另一維度身份是公公的一算（鄭子誠飾）身上，他為開啟潛藏武功扭盡六壬的一算，其間遇著醉心研究武術的「電腦奇才」勝基（譚永浩飾），可惜其辛苦得來的武功秘笈原來是假貨。

心有不甘的勝基之後帶一算殺上天台「飛越十八層」企圖逼出潛能，結果一算竟得償所願一飛衝天鶴立電橙柱，有樣學樣的勝基則嚴重跌傷送院，劇情貫徹天馬行空作風。

由於永浩與子誠演出極有默契兼極度搞笑，不少網民留言指好正，讚子誠之餘還讚永浩有喜劇感：「呢單覺醒好好笑」、「最搞笑係扮東方不敗（譚永浩）嗰個」。

勝基推一算落街以逼出潛能。

鄭子誠：我真係搞唔掂

其實昨晚一集只是子誠一個開始，他在下周結局周將夥拍江嘉敏及鄺潔楹等打到飛起，更會展示空中翻騰絕技。

子誠受訪時透露自《超時空男臣》後，已有多年沒有吊威也，並謂相比起同劇後生女，自己只是小兒科：「江嘉敏、糖妹同龔嘉欣佢哋吊到天花龍鳳，我只係吊上吊落，佢哋又打橫又轉圈又盛，我真係搞唔掂。

」子誠續指自己屬手腳唔協調類型，經常氣壞武指：「我冇乜武術根底，如果要打功夫，我次次都係激到啲武指生蝦咁跳，好簡單嘅動作我都冇台型出到嚟。拍動作戲亦算係挑戰我體能極限，年紀大咗個極限真係愈嚟愈低。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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