【結束5年婚姻】拍片否認被前妻嫌無錢　布偉傑感謝支持：佢仲鼓勵緊我

▲ 布偉傑再拍片講述離婚原因。

現年50歲大台「御用洋人」布偉傑日前突然透過抖音宣布離婚，與任職化妝師的太太Celia結束5年情，正式結束他第二段婚姻。

由於布偉傑透露近年面臨經濟壓力，疫情導致幕前工作暫停，令人揣測二人財政問題而離婚。

布偉傑在日前再於抖音拍片，強調前妻並非嫌他窮而離婚，未走出離婚傷痛的布偉傑更一度眼紅紅！

【結束5年婚姻】TVB御用洋人布偉傑再度離婚感難過 對前妻無恨意大方送祝福

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布偉傑：要讓女人知你想法

布偉傑說：「她並非因為我無錢而離開，佢她絕對不是這種人，其實我們結婚的時候，我經濟能力都不太穩定，但她都給個機會我。我們一齊9年，我都非常感激她，甚至現在離婚做回朋友，都一直鼓勵緊我。」

他續指，希望男士們學懂兩夫妻之間很需要溝通，似乎有很大的體會。

布偉傑並說：「好多時侯男人做的事情，都認為是為個家，是為她好啫！但如果不用多點時間跟她分享，那就有好多誤會，男人要錫多點身邊的女人，讓她知道你的想法。」

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【新冠肺炎】布偉傑轉型開班教英文 無奈受疫情影響招生遇阻滯

另外，布偉傑又稱男人想法永遠太簡單，跟女人的思維大不同，他說：「男人可以分開每一件事情，好似完全冇關聯，女人不是吧，女人所有事情好似一個蜘蛛網，每一樣發生的事都會有關聯。」

最後，他大方感激前妻多年來的支持和鼓勵，亦多謝網民對他的關心。

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