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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【蔡天鳳碎屍案】死者失蹤翌日疑兇曾現身將軍澳墳場　警拒透露疑兇是否曾涉詐騙及強姦案

社會 17:36 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

警方交代最新案情。（警方截圖）

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳，警方在案發村屋單位雪櫃內發現死者雙腳，惟其部分殘肢和頭顱仍然下落不明，有消息指部份肢體碎塊被藏於將軍澳華人永遠墳場，警方今日（25日）下午到墳場搜證。

警方今日出動飛虎水鬼隊到將軍澳華人永遠墳場搜尋死者殘肢及頭顱，在墳場一帶及水庫搜索。警方交代最新案情指，發現有被捕人在死者失蹤後第二日，曾出現於將軍澳華人永遠墳場，相信有部分殘肢被棄置於此。

警方於是動員約100人進行搜查，行動仍在進行中，暫時未有發現，搜索行動明日仍會繼續。

另外，警方確認今午在東涌碼頭拘捕一名28歲姓鄺男子，為死者前夫，相信他被捕時正試圖循水路離開香港，懷疑他連同父母及兄長殺害死者。

至於死者與前夫育有的一雙子女，警方指他們正由死者母親，即他們的外婆照料。

被問及死者前夫及前夫父親是否曾分別涉及詐騙案和強姦案，警方指暫不方便透露涉案疑人背景。

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被捕人詳情即看：

【蔡天鳳碎屍案】與前夫「同名」男子8年前曾涉高額騙案　同志交友App識4男騙逾500萬元

【蔡天鳳碎屍案】涉案前夫父親疑為案件主謀　曾任職警長18年前離職

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記者：黃穎津

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罪案 飛虎 大埔 將軍澳

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