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【廉政狙擊】胡定欣中門大開迎戰港姐　陳楨怡低胸蔡思貝露背鬥靚【多圖】

娛樂 16:34 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

TVB劇《廉政狙擊》內，屠敏（胡定欣飾）背後暗藏悲慘過去，在意外中失去一條腿的她，前晚（2月23日）一集遭洛子峰（黃宗澤飾）意外撞破躲在房間穿戴義肢，似乎不欲身體缺憾被外界得悉的她怒極掌摑子峰。

今日（2月25日），製作組公開相關花絮片段，片段所見穿著綠色腳套拍攝義肢戲份的定欣，除了要花大量時間與工作人員研究拍攝角度，有些場口更要屈起膝頭拍攝，務求拍出最好效果配合CG，台前幕後同樣專業。

《廉政狙擊》

定欣做足功課

定欣受訪時透露雖然因為角色性格關係，平時無論跑步或走動均不需特別展現行動不便一面。

但定欣還是在細節上花了不少功夫，靠著觀察殘疾運動員及其義肢替身的生活日常，令角色更真實：「因為一啲起身坐低（嘅動作），著住義肢嘅人，始終都會流露少少唔自然。」

談到掌摑黃宗澤一幕，以往有不少掌摑戲經驗的定欣笑言：「每次拍呢啲場口，都希望可以盡量一take過，唔好出錯等對手唔好受咁多掌。」

《廉政狙擊》幕後花絮。

一眾花星鬥靚

另外，昨晚（2月24日）《廉政狙擊》一集，ICAC臥底兼各大集團重要人物聚首雍華盛薈派對，劇中一眾女角華麗登場。

當中以低胸喱士裙上陣的羅霖雖然已年屆58歲，不但皮膚狀態極好，身材亦保養得宜，魅力不輸現場其他女藝人。

其他華麗上場包括：前港姐亞軍陳楨怡的火辣低胸紅裙、蔡思貝的青春露背裝、陳庭欣和莊思明的超Deep V晚裝等。

至於胡定欣就以一襲喱士中空透視裝赴會，性感亮麗之餘亦相當有氣勢，可謂搶盡風頭。

談到網民讚其有壓場感兼有大家姐風範，定欣笑言私底下的自己其實不如角色這樣強勢：「如果當刻有人比我更有決定能力，咁做決定嗰個就唔係我。」

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陳楨怡搏到盡

另外，今次《廉政狙擊》是陳楨怡首次有較重戲份的演出。

而劇情將提到她被淫媒騙上酒店房，被高鈞賢綁起大玩性虐待，意識相當大膽，她可說搏到盡。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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