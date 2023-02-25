【蔡天鳳碎屍案】法醫分析案情　揭煮人肉湯背後動機

名媛碎屍案哄動全城！現年28歲兼譚仔米線創辦人媳婦的蔡天鳳（Abby Choi）日前被報失蹤後，警方其後發現死者疑於涉案單位內遭人殘殺然後肢解，並將部分殘肢用作烹成「人肉湯」。由於案情非常駭人，案件震内地港台，台灣知名法醫高大成更就案情作出分析，估計疑犯煮「人肉湯」及把頭顱另外棄置的動機，除了是方便棄屍，更是防止東窗事發時，死者被取證DNA，身份被人發現。

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高大成表示，高溫之下的肢體驗不出DNA，且現場不見頭顱、四肢，也無法指紋辨識身分，相信是疑兇怕死者身份被人發現；由於分屍工程鉅大，估計疑犯是2人以上，且經過細膩、縝密的規劃。至於熟人下手方便，他則表示「凶殺案原因不外乎就是三個字，情、財、仇，這案看來就是為情、財痛下殺手」。

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高大成更說到，烹屍案聽來嚇人殘忍，但數十年前的舊案亦是相當驚悚。他又指香港電影《人肉叉燒包》，便是根據真實個案而取材，當時兇手將人殺死後，剁碎並混入食物中，令當年不少人對某種食物留有陰影。

此外，高大成也提到先前台灣轟動一時的豐原蛇蠍女分屍案，一名大陸籍女子因為感情加上金錢糾紛，殺死身為工廠太子爺的男友，並將肢體分解成8塊，之後載到野外焚屍丟棄，也是怕被發現，所以分屍滅證。

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責任編輯：羅嘉欣