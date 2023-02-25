【蔡天鳳碎屍案】與前夫「同名」男子8年前曾涉高額騙案　同志交友App識4男騙逾500萬元

▲ 疑為死者前夫鄺港智相片。（Facebook 圖片）

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳。案情指，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案。警方最後在涉案單位的雪櫃發現人體殘肢，現場有碎肉機、電鋸及2煲混有人體組織的湯。警方現拘捕死者前夫的父母及兄長共3人，消息指前夫仍在東涌落網。

死者前夫名為鄺港智，與死者育有2名子女，報稱無業。

TOPick記者翻查資料，發現在2015年，一名與涉案前夫同名的男子鄺港智，涉嫌透過網上交友，與4名年輕男子發展親密關係，並向他們假稱做黃金投資生意，共騙取總值500萬元的黃金配飾，其中更有受害人借錢買金，因此背上巨債。

涉及騙案的鄺港智同樣報稱無業。辯方當時曾以被告已婚並育有2名子女為由，申請以5萬現金及5萬元人事擔保申請保釋，惟申請最終被拒絕。

TOPick記者已向警方查詢2宗案件是否屬同一人所為，尚待回覆。

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記者：黃穎津