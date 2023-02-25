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【蔡天鳳碎屍案】台灣時尚網紅Doris為好姊妹出頭　聲稱加碼100萬懸紅緝兇

娛樂 15:17 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

時裝界名媛蔡天鳳（Abby）被揭發遭碎屍存放在大埔龍尾村的一間村屋的雪櫃內，重案組拘捕其前夫3名家人，分別是父母及胞兄，疑與案有關，但鄺姓前夫仍在逃。網絡有人貼出聲稱是前夫的照片，更自稱懸賞200萬港幣緝兇。

《東森新聞雲ETtoday》報道，facebook有超過26萬粉絲的台灣時尚網紅Doris（林若佳）透露，蔡天鳳是她的香港閨密，看到新聞後相當震驚。

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Doris曾被指假名媛

而Doris在facebook轉發捉拿蔡天鳳前夫的懸賞文，並表示自己另加碼100萬港幣的懸紅，寫道：「有香港的朋友或網友，可以提供此人任何資訊協助警方，捉拿到案的話，除了此貼文的200萬港幣，這邊會再額外增加100萬港幣的懸賞費用，請大家幫幫忙。」

報道指，這位網紅Doris經營韓國服飾網拍生意，而她常在網上分享生活照，身上都是穿戴昂貴名牌。

不過在2018年，她捲入假名媛風波，當時爆料者指，Doris有8成以上的手袋都是向有錢朋友借來。她回應質疑稱：「居然可以浪費這麼多媒體資源，我從來沒有以名媛姿態自居過，也從沒想要在媒體前曝光，只是想在自己的部落格裡分享生活及穿搭而已…。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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