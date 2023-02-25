【醫療疏忽】洗腎男自拔導管失血過多亡　護理員被控疏忽致死下場曝光

▲ 洗腎患者自拔導管失血身亡。(圖片來源：iStock)

一個微小疏忽足夠釀成致命意外！台灣新竹一名病人早前因自行掙脫約束帶，並將鼠蹊部的雙腔導管拔除，造成大量出血而最終身亡。洗腎室一名鄭姓護士未依照規定隨時注意患者情況，令患者強行掙脫約束帶而失血過多。該名護士事後被控過失致死罪，法院審理後，將她判刑5個月，得易科罰金。緩刑2年。

最新影片推介：

綜合台灣媒體報導，該名患者已使用鼻胃管10天，為了避免患者自行拔除重要醫療管路，主診醫生有開立醫囑給予雙手保護性約束。又因為患者需要進行血液透析，因此由醫師施作右側股靜脈雙腔導管植入術，再由一名外籍照顧服務員重新以棉布腕部約束帶將雙手約束，雙腳間則夾上枕頭並往左側倒臥。

依照院方規定，負責的護理人員應至少每2小時移除病患的約束帶，為其活動手指，並須每30分鐘確認病人狀況，隨時注意患者約束帶及雙腔導管有否鬆脫的情況。然而，該名護士當晚8時探視過一次患者之後，就未再前往。

直到當晚11時，另一名照顧員打開病房門發現地面有大量血跡，才驚見患者自行拔出雙腔導管，導致大量出血，整張床乃至地面，無處不無血跡。雖然已緊急將患者送醫搶救，但仍然搶救無效身亡。

該護理員事後雖承認自己未有依院方規定為患者進行保護約束，但堅稱自己已為患者約束雙手，惟事發時的約束帶長度跟交班的時候不同，否認自己職業疏忽。

案件經過一年審理，法官最終認為，肇事護理員已坦承犯行，並以患者家屬達成和解，最終依業務過失致死罪嫌將她判刑5個月，得易科罰金。緩刑2年。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣