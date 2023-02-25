【食用安全】日本百年溫泉被揭一年只換兩次水 　 退伍軍人桿菌超標3700倍

▲ 日本百年溫泉一年只換兩次水， 退伍軍人桿菌超標3700倍。

不少人去日本，都會於當地浸下溫泉水！不過，日本一間百年歷史的老字號溫泉旅館卻爆出大醜聞，被人揭發一年溫泉只換兩次水，消毒的氯氣濃度亦不達標，其大浴場早前亦檢測到退伍軍人桿菌量超標3,700倍。事件曝光後，令不少網民嘩然，有人更將溫泉水笑稱為「日本恆河」、「滷水汁」...

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據日本傳媒報道，涉事的「大丸別莊」於福覬當地享負盛名，除了因為是百年老字號外，更因為過去昭和天皇也曾下榻於此。醜聞起始是因有光顧的旅客於入住後患上退伍軍人病，繼而引來政府人員關注，並派員檢查，令醜聞愈爆愈多。

去年，福岡縣公共衛生中心檢測發現，大丸別莊浴場含有的退伍軍人桿菌超標3,700倍，又發現旅館對溫泉管理作出虛假報告；近期，縣政府和消息人士更透露，大丸別莊原來每年僅在休息日進行徹底換水兩次，而氯氣消毒濃度亦不達標。據了解，根據福岡縣公共浴場法規定的條例，每天使用的循環浴缸，必須每周最少進行一次徹底換水，氯濃度必須最少為每升0.4毫克。因此，大丸別莊似乎有嚴重違規之嫌，政府亦正考慮施以處分。

據福岡縣和大丸別莊官網介紹，大丸別莊面積3,500坪，共有​​41間客房、一個可容納150人的宴會廳以及2個分別供男士和女士專用的大浴場。

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責任編輯：羅嘉欣