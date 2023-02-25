【News新聞女王】佘詩曼回TVB拍劇竟被考起？　阿佘獲監製承諾：唔會捱殘

▲ 佘詩曼下月返TVB拍劇。

近年主力於內地拍攝劇集和真人騷的佘詩曼，下月將返娘家拍攝由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，讓劇迷十分期待。

今日（2月25日）佘詩曼現身「香港國際專業體檢協會」開幕典禮，其後接受TOPick訪問，說到即將回TVB拍新劇，阿佘謂既緊張、期待又興奮。

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主播眼神難演繹

阿佘續說今次劇種不同，飾演女主播的她在劇中有不少報新聞的場口，跟平時演戲方式不同，是一大挑戰。

她稱：「平時演戲不可望鏡頭，今次要望鏡頭，要自然地望住鏡頭報新聞，看似無表情，但其實又有，這些很困難，要練習一下。」

▲ 佘詩曼鮮有在港出席活動。（陳曉柔攝）

老友山聰力撐

同劇演員還有馬國明、李施樺、高海寧和譚俊彥，當中她跟譚俊彥首度合作，《新聞女王》預計於3月中開拍。

阿佘相隔6年回巢娘家，不少演員爭相想跟她合作，連老友陳山聰也想客串，對此她說：「開心的，上年他已經問我：『聽聞你返來拍劇噃？』，我說斟洽緊，如果真的話，搵個角色玩下，多謝他那麼撐我。」

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劇本吸引決定回巢

問到是否在內地賺夠才返港拍劇，阿佘解釋純粹因劇本吸引，她說：「好幾年未試過『追』住監製攞劇本睇，我問他『喂，下集出未？好緊張呀』，自己好想追看。」

拍劇時間日夜癲倒，不過阿佘稱不擔心辛苦，她說：「場口分得好散，因為劇情講述有好多女主播，應該不會太辛苦，監製說全部女仔，他說都會保護，不會捱殘我們。」

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樂於傳授經驗

另外，日前她於節目大吐苦水，聲言曾拍攝24小時被監督的真人騷，問及拍真人騷是否好辛苦。阿佘回應說：「視乎甚麼類型啦，（有恐懼？）又沒有那麼嚴重。」

至於拍攝另一綜藝節目《無限超越班》是否很開心，她稱關於演戲的節目，拍攝時較易投入很多。至於拍攝時有何難忘事，阿佘稱同場很多新人演員，令她回想起自己以前做新人時，希望將自己的經驗傳授出去，盼他們可以進步得快一點。

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記者：陳曉柔

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