【國際航運】財政司注資2億元支援海運航空　運物局今年加推2項新計劃

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

財政司司長日前發表了本屆政府首份《財政預算案》，當中有一定篇幅是關於進一步發展和鞏固香港「八大中心」的定位。運輸及物流局局長林世雄指，財政司司長已宣布向「海運及空運人才培訓基金」注資兩億元，用以支援海運、航空及物流業的人才培訓；並正着手籌備另外兩項新計劃。

林世雄今日（25日）發表網誌表示，財政司司長已宣布向「海運及空運人才培訓基金」注資2億元，用以支援海運、航空及物流業的人才培訓，加強推動高端、高增值及智慧物流的發展；並鼓勵業界、大專院校及專業團體合作，藉推廣宣傳活動提升行業形象，以吸引更多年輕人入行。基金於2014年成立以來，累計惠及超過15,500名學生和從業員。

在提升本港的國際航空樞紐和國際航運中心地位方面，林世雄指運輸及物流局會繼續和香港機場管理局、香港海運港口局和相關業界緊密合作，逐步落實「機場城市」發展策略、完善飛機租賃稅務優惠制度、為飛機維修和製造飛機零件等創造機遇、加強物流基建，並在今年內就加快推動國際高端航運服務業發展提出行動綱領。

林世雄稱，海運方面，當局預計可於今年年中推出「海事人才培訓資助計劃」，有助培育更多本地海事律師。

香港是區内主要的爭議解決中心之一，國際知名的海事律師事務所，不少都在香港設有分行，海事法律是香港其中一項具國際競爭力的專業服務。「海事人才培訓資助計劃」支持參與公司為有志投身海事法律工作的青年提供見習機會，為本港的高增值海事服務業群服務。

航空方面，香港國際航空學院（學院）將與內地航空培訓機構合作，於2023年上半年推出「大灣區青年航空業實習計劃」，互派香港和內地的實習生到兩地機場實習，並參考學院「航空營運文憑課程」的成功經驗，透過有系統的課堂學習與在職訓練，讓參與的青年人了解和體驗機場運作，以培訓更多青年人投身香港及內地的航空業。有見計劃宣布後反應甚為踴躍，林世雄指實習計劃的首年名額將會由300個增至450個，預計今年上半年可以推出計劃。

林世雄強調，會繼續密切留意海運、空運及物流業的人力資源情況，設法協助業界保存和擴充人才儲備，以確保本港的航空、海運和物流業有足夠的人手，進一步提升本港航運、航空和物流業的韌性、可持續性和競爭力

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記者：黃穎津