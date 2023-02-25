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【情侶矛盾】不滿女友從事保險業　年薪百萬男友：她沒離職我就不娶

親子 17:57 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

有網友發文不滿女友從事保險業。(圖片來源：iStock)

保險業是一個「能力越高，賺得越多」的行業，而且門檻較低，不少新鮮人都會選擇考保險牌，為自己爭取高收入。然而有網友在Dcard討論區指出，女朋友現在是保險從業員，但時常沒業績，一個月只領1萬元新台幣。他又言，自己年薪400萬新台幣，（約100萬港元），看不慣她主管每天畫大餅，但利用完人脈之後就不管了，更直言「女友沒離職的話，是不會娶的」。

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該名網友力數對女朋友所屬行業不滿的論點，指出從事保險業的女朋友不但沒有業績，而且公司更時常辦活動到處玩樂，拜這個拜那個的，主管每天畫大餅，什麼年薪百萬、買房買車、財富自由，說穿了就是找免洗業務，洗完身邊的人脈後就不管了。最後直指，

我年薪差不多400萬新台幣，有車也有房，但她沒離開保險業，我不會娶。

帖文一出，馬上引起熱議。網民紛紛認同網友的看法，認為事主「該勸她離開」、「請她到你公司幫忙吧」、「保險業就是只靠口才啊」；但亦有網民持相反意見，認為「保險從業員並不是犯法工作，很多人都是靠投保度過難關的」、「是既能賺，也很有意義的工作」，大家又怎麼看呢？

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責任編輯︰王明芳

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