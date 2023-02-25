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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【蔡天鳳碎屍案】傳死者前家翁為前警長曾涉強姦案　警：不方便透露被捕人背景

社會 18:15 2023/02/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳。案情指，死者與前夫家庭有巨額金錢糾紛，疑有人不滿其金錢處理方式而犯案。警方最後在涉案單位的雪櫃發現人體殘肢及2煲混有人體組織的湯。警方現拘捕死者前夫一家，涉及前夫及父母、兄長共4人。

消息指，被捕的其中一名65歲男子為死者前夫的父親，曾任職警長，於2005年離職，即已離開警隊18年。消息指前夫父親為案件主謀，2名兒子均有下手，母親則知情並參與事前準備工作。詳情即看：【下一頁

本報翻查資料發現，2005年曾發生一宗強姦案，涉及一名當年47歲的姓鄺警長。案情指，該警長在2004年調查一宗刑事案件時，與一名37歲女子相識，且在事後以查案為由多次與該女子聯絡。其後於2005年中秋節，有人以「迎月」為由上門拜訪女事主，期間涉嫌強姦女子。女子其後在社工勸喻下前往警署報案。

有傳媒報道指，大埔碎屍案被捕人之一，現年65歲的死者前夫父親，與以上2005年強姦案中的涉案警長為同一人。TOPick已向警方查詢事件，尚待回覆。

警方其後在交代大埔碎屍案最新進展時，被問及65歲被捕人是否曾涉強姦案。警方回應指，不方便透露被捕人背景。

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記者：黃穎津

 

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