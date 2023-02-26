【蔡天鳳碎屍案】好友形容蔡天鳳如天使　前夫愛扮有錢佬花幾十萬請飲酒

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為日前失蹤的名媛蔡天鳳（Abby），案件震驚香港，引來網民討論和關注。

警方宣布落案控告蔡天鳳前夫父親、哥哥謀殺，前夫母親妨礙司法公正，而前夫昨日（2月25日）則在東涌準備乘船潛逃時被捕。

有指死者因處理巨額財產惹前夫一家不滿，最終遭前夫一家密謀殺害蔡天鳳並碎屍，網民形容為現實版「下流寄生族」。

Abby生前好友豹太接受TVB節目《東張西望》訪問稱，與死者相識5年，指Abby從不會待薄人，對前夫一家十分關照，即使離婚後依然接濟對方，形容如天使一樣善良，期間更多次痛哭。

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▲ Abby生前好友豹太接受TVB節目《東張西望》訪問。

賣樓招惹殺機

講到案發經過，她澄清死者並非從加多利山登車被弄暈並殺害，而是譚家：「No，Abby係喺譚家上車，佢每一日嘅行程，都係喺屋企上車，然後接送個女返放學，件事應該放學時發生，司機應該要去接Abby，然後再接Abby同前夫生嘅囡囡放學，但個司機會去到學校，（結果）去咗大埔龍尾村。」

豹太指Abby本有數名司機，其中一名司機專責接載Abby與前夫所生的孩子，但因過年時離職，Abby才聘請前大伯任司機：「佢只係要一個信任嘅人，佢好信前夫一家。」

對於有指Abby因打算賣掉加多利山豪宅而招惹殺機，豹太指好友的確有這個打算：「Abby已經安排緊啲人上去睇樓，一個退休警員（前夫父親），一個七千幾萬嘅加多利山，佢可能係以小人之心度君子之腹。賣咗咪再搵地方囉，Abby根本唔會待薄人，佢連朋友都唔待薄，一定唔會要佢哋住得更差。」

然後豹太身後有一名男子補充：「同埋呢個通緝犯...佢哋成日喺大陸扮有錢人，一晚洗成幾十萬請人飲酒。」

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前夫家境麻麻

豹太透露Abby與前夫16、17歲時已認識，指前夫「本來唔係好好家境」，但Abby愛上一個人從不介意對方家境：「佢會訓身去照顧對方，離婚正式原因我唔知，只可以話性格不合，Abby冇講過對方任何一句壞話。但離婚之後，Abby仲好照顧佢哋全家，佢哋話要搞雞蛋仔生意，Abby知道蝕梗都照打本，我亦聽Abby家人講前夫爸爸性格最衝動。」

對於前夫Alex早前因捲入金錢糾紛而被通緝，豹太直言不知情，亦相信Abby也不知道：「因為Abby係一個好簡單嘅人，佢淨係知佢老公（前夫Alex）成日來往大陸，都係坐船，但唔知呢個人被通緝。」

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成立協會助毛孩

被豹太形容為天使般善良的Abby，生前成立的動物慈善團體「愛豹仕愛心慈善機構」。

該機構官方社交平台上載Abby與貓咪的黑白照以表悼念，寫道：「Abby姐姐，多謝你喺車車最無助既時候來看我，出錢又出力去幫助車車！我們更多謝因為你既（嘅）愛才成立愛豹仕愛心慈善機構，一路以來你用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我地會為你既（嘅）理念一路撐下去！🙏🏻」

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