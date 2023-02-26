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【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女

娛樂 13:31 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

蔡天鳳丈夫向亡妻承諾照顧繼子女。

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi），慘遭前夫一家殺害，案件震驚香港，引來網民討論和關注。

Abby早於18歲已跟前夫結婚並誕下兩名子女，有指二人因性格不合離婚，於2016年底與譚仔太子爺Chris再婚。

即使Abby與前夫離婚，一直盡母親責任照顧子女，而現任丈夫Chris亦視繼子女如己出。Chris與Abby同樣育有兩名子女，一家六口本來十分溫馨。

【蔡天鳳碎屍案】好友形容蔡天鳳如天使　前夫愛扮有錢佬花幾十萬請飲酒

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視繼子女如己出

當得知太太遇害後，有知情人士透露Chris悲痛欲絕，幾度痛哭，知道Abby生前最疼愛4名子女，向亡妻承諾：「我會照顧好所有Abby嘅小朋友。」據報知情人士指，Chris從不介意Abby的過去，並視妻子與前夫所生子女如己出，形容他為偉大丈夫。

Abby生前不時帶與前夫所生的子女回九龍塘住所，跟與現任丈夫所生的子女玩耍，又帶他們到迪士尼樂園及出海遊船河，幾兄弟姊妹關係融洽。

與郭富城太太方媛份屬好友的Abby，在2020年曾包場與4名子女觀賞郭富城主演的電影《麥路人》。

【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸

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前夫家人與現任丈夫家人關係良好

Abby為人善良被好友形容如天使般，與前夫及現任丈夫的家人同樣關係良好。知情人士透露兩家人不時聚會，早前Abby的前夫父母與現任丈夫的父母更同到大埔慈山寺參觀。

至於，老爺米線創辦人「五哥」譚澤均多次在人面前讚Abby：「我當Abby唔單止係新袍，仲係我個女。」

續指，Abby購買何文田加多利山豪宅給前夫家人居住，又「一炮過」為前夫哥哥付款買居屋，形容對前夫一家「仁至義盡」，豈料反過來竟被對方殺害兼殘忍碎屍。

好友慨嘆Abby生前來還債

知情人士慨嘆Abby生前多次被利用和欺騙，曾有一名女子看中一個價值20萬元的限量版手袋，要求為品牌VIP的Abby代買，放上網炫耀後竟退還手袋給Abby，更拒絕付上20萬元。

Abby僅說一句「唔緊要」，沒有追究下去，知情人士形容她像電影《大隻佬》中張栢芝的角色來還債。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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