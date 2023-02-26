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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【澳門防疫】澳門2.27起放寬口罩令　室外、的士等毋須強制佩戴

社會 11:06 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

香港社會陸續復常，惟口罩令至今未解除。澳門政府今日（26日）宣布，明日（27日）起不再強制室外地方、住院病人、院舍院友及的士司機和乘客佩戴口罩，但進入醫療機構、長者和康復院舍的人士、其餘公共交通工具的司機和乘客，則仍須繼續佩戴口罩。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布最新的佩戴口罩要求，將不要求所有在室外地方逗留的人士佩戴口罩，若進入醫療機構、長者和康復院舍的人士（住院病人或居住院舍的服務使用者除外）、公共交通工具（的士除外）的司機和乘客，則仍須繼續佩戴口罩；其他室內場所和交通工具，由主管實體根據當時的疫情、場所或交通工具內的空氣流通情況、人員數量和密度、活動性質和持續時間等因素，自行評估及決定是否要求進入場所或乘搭該交通工具的人士佩戴口罩；若要求佩戴口罩，應以適當方式公佈或通知。

而在一些特定情況下，例如舉辦大型聚集活動、托兒所和非高等教育機構出現群集感染，或澳門出現流行高峰期時，主辦單位或主管實體應要求進入有關場所的人員佩戴口罩；而當個人出現發熱、肌痛、咽痛、咳嗽或流涕等流感樣症狀時亦應佩戴口罩；至於3歲或以下嬰幼兒進入任何場所可不必佩戴口罩。

因應最新宣布，當地教育及青年發展局宣布，在一般情況下，非高等教育學校師生在上課或進行活動時，包括參與學界比賽及營會活動，不需佩戴口罩。

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責任編輯：陳麗娜

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