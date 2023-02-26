【蔡天鳳碎屍案】愛女遭殘忍肢解碎屍震驚全城　Abby媽媽1個舉動惹網民心酸

▲ 愛女遭殘忍肢解碎屍，蔡天鳳媽媽悄做1暖舉：「我的大寶寶女兒」。

名媛蔡天鳳（Abby Choi），日前疑因賣豪宅招惹前夫一家不滿，結果慘遭冷血前夫與家人下毒手肢解碎屍，震驚全城。繼前家翁、家婆及大伯前日(24日)被捕後，一度被人以200萬元懸紅通緝的前夫鄺港智(Alex)，昨午準備在東涌乘坐快艇離境時被捕。而蔡母至今未對外發言，只是默默點讚網友哀悼留言，令人更加心疼。

最新影片推介：

28歲的蔡天鳳出身大富人家，母親「五姐」是內地女商人，Abby是長女，有兩名妹妹，蔡母以「五姐」在抖音設有帳戶，除了分享日常闊氣生活之外，大部分影片都會看到女兒蹤影，還誇讚飛往巴黎參加時裝騷的女兒個性善良且優秀，與女兒感情甚好。

我溫柔可愛的大寶寶女兒和大家分享，在法國巴黎參加香奈兒時裝騷喜悅來…… 三生有幸我們成為母女1，也是媽媽的好閨蜜，你對大家庭無私的付出，媽媽無言以對，千言萬語匯成(感恩)2字……

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

面對愛女Abby驚人噩耗，其母親未對外發言，至今也只是默默哀悼，網民也在其抖音帳號留言慰問，有細心的網民發現，五姐把所有哀悼Abby以及替蔡家加油打氣的留言一一點讚。

對此，網民紛紛到五姐的抖音帳號留言，為她打氣，「五姐節哀順變，那些人很快有報應」、「那麽好的小姐姐就沒了，節哀」、「抖音都是自己最寶貝的女兒，天啊，抱抱妳」、「這麽好的人，怎麽能是這種結局呢」、「抱歉用這種方式認識您」，五姐雖未多加回應，但一一為留言點讚，溫暖舉動令不少網民更加心疼，也有網民著五姐要替女兒討回公道，「一定要給女兒討回公道，好好保重身體」。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳