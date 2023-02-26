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【新冠肺炎】母子怕染疫3年不出門　老公也不能回家終報警破門

健康 12:19 2023/02/26

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

母子因懼怕染疫，3年不出門，甚至連老公也不能回家。

新冠肺炎疫情持續多時，印度就有一名35歲婦女因擔心染疫，3年來反鎖自己和兒子在家中3年，甚至老公也無法回家，只能靠視像通訊與妻兒見面。最終在當地警方及兒童福利部介入下，終於成功把二人帶離家。

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綜合外國媒體報道，印度古魯格拉姆（Gurugram）35歲女子Munmun Majhi因害怕染疫，從2020年起就把自己及當時7歲的兒子反鎖在家中，甚至連老公在內的家人都不能入屋。

警方近日接老公投訴，與兒童福利部門人員在2月20日抵達女子家中，期間女子曾以自殺脅逼，後來在21日人員終成功破門，把母子帶離屋外，前往醫院接受體檢及心理治療。

警方入屋後，發現屋內環境混亂，一地垃圾及衣物。而警員亦指出，女子長期處於恐慌狀態，擔心兒子一出家門就會死亡，而兒子現年已10歲。

女子在這3年維持與老公視像通話。在初期，老公住在朋友家中，原本打算待老婆想通就能回家，但始終不得要領，因此老公在數個月後再租屋自住。而老公每個月會匯錢到妻子銀行戶口，也會代交屋租及水電費等。

女子則會透過網上訂購家居用品及蔬果，並要求送貨員把商品放門外，等送貨員離開後再取貨消毒。而女子在3年來從無出門扔垃圾。即使家人告知女子，疫情快將結束，女子仍不聽勸告。

對於妻兒能離開家中，重新呼吸新鮮空氣，男子表示十分開心，並期待妻兒結束心理治療後，能一家團圓。

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責任編輯：羅嘉欣

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